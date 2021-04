Barca-Profi Antoine Griezmann ist zum dritten Mal Vater geworden

Der französische Fußballstar Antoine Griezmann ist zum dritten Mal Vater geworden. Eine Sache ist an der Geburt seines Kindes besonders kurios.

Der für den spanischen FC Barcelona spielende, französische Fußballstar Antoine Griezmann (30) ist wieder Vater geworden. Das hat er in den sozialen Medien bekannt gegeben. Der 30-Jährige kurz und knapp, dass sein drittes Kind Alba am 08. April 2021 zur Welt gekommen sei.

Das ist außergewöhnlich an der Geburt

Das Geburtsdatum ist dabei äußerst kurios, denn auch die beiden anderen Kinder von Griezmann und seiner Ehefrau Erika Choperena wurden am 08. April geboren. Tochter Mia kam 2016 zur Welt, Söhnchen Amaro 2019. Das Paar ist seit 2011 zusammen und seit 2017 verheiratet.

Um es mit den Geburten ihrer Kinder ins zu schaffen, müssten Griezmann und Choperena noch weitere Babys am 08. April bekommen. aus den USA wurden demnach am 20. Februar geboren - in den Jahren 1952, 1953, 1956, 1961 und 1966. Es handle sich um den bisher einzigen derartigen Fall, der belegt sei.