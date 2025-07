Barbra Streisand: Liebeserklärung an James Brolin zum 27. Hochzeitstag

Auch nach 27 Jahren Ehe: Schauspielerin und Sängerin Barbra Streisand widmet ihrem Mann James Brolin zum Jahrestag eine romantische Nachricht.

Seit fast drei Jahrzehnten sind Barbra Streisand (83) und ihr Ehemann James Brolin (84) verheiratet. Zum 27. Hochzeitstag widmet die Sängerin und Schauspielerin dem Regisseur und Schauspieler - wie auch im letzten Jahr - am 1. Juli ein Liebesbekenntnis

"Wir haben uns heute Nacht vor 29 Jahren bei einem Blind Date kennengelernt und heute vor 27 Jahren geheiratet. Ich liebe dich, Schatz", kommentiert Streisand ein Foto des Hollywood-Paares, auf dem sie sich in funkelnder Abendrobe an seine Schulter schmiegt. Die Aufnahme zeigt das Paar bei den Academy Awards im Jahr 1997 im ersten Jahr seiner Beziehung.

"Unser Kennenlernen wurde als Blind Date arrangiert, und ich war als ich ins Haus kam so schüchtern, dass ich direkt nach unten ging, um mit den Kindern zu spielen, bis ich mich an den Tisch setzen musste", erinnerte sich Streisand vor rund vier Jahren in der "Tonight Show" an ihr erstes Treffen.

Seitdem sind fast drei Jahrzehnte vergangen und jedes Jahr am Hochzeitstag weiß Barbra Streisand ihr Glück offenbar zu schätzen. Zum letzten Ehejubiläum widmete sie ihrem Ehemann ebenfalls eine romantische Nachricht: "Heute sind es 28 Jahre, seit wir uns kennengelernt haben, Schatz... und es sind heute 26 Jahre, seit wir verheiratet sind! Ich liebe dich", schrieb sie zu einem Bild vom Hochzeitstag.

Neustart mit Mitte Fünfzig

Mit Schauspielkollege Brolin wagte Streisand einen Neuanfang. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen waren beide bereits verheiratet gewesen. Von 1963 bis 1971 war Elliott Gould (86), mit dem sie den gemeinsamen Sohn Jason Gould (58) hat, der Ehemann an Barbra Streisands Seite. Für James Brolin ist es die dritte Ehe. Aus seinen vorangegangenen Beziehungen hat er zwei Töchter und einen Sohn, den Schauspieler Josh Brolin (57).