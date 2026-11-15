Barbara Wussow zieht Kritik an "Traumschiff"-Veränderung zurück: "Nicht nur wegen Florian Silbereisen"

Vor zwei Jahren kritisierte Barbara Wussow noch heftig TV-Stars und Influencer, die auf dem "Traumschiff" kurzfristig als Nicht-Schauspieler engagiert werden. Jetzt schlägt Wussow, die seit 2018 die Hoteldirektorin "Hanna Liebhold" spielt, versöhnlichere Töne an.

Inzwischen hat Barbara Wussow (65) schon zahlreiche prominente Gaststars an Bord erlebt. Darunter befinden sich längst nicht nur ausgebildete Schauspieler, sondern auch Influencer, Reality-Stars und Musiker. Eine Entwicklung, die Wussow in der Vergangenheit durchaus kritisch betrachtete. Doch mittlerweile scheint sich ihre Haltung verändert zu haben.

Früher scharfe Kritik, jetzt Lob: Wussow spricht über Sarah Engels und Influencer

Am Freitagabend war die 65-Jährige im WDR-Talk "Kölner Treff" zu Gast. Moderator Micky Beisenherz wollte von ihr wissen, wie sie als erfahrene Schauspielerin auf die fachfremden Gaststars an Bord reagiert. Dabei ging es auch um Sängerin Sarah Engels, die bereits vor der Kamera des "Traumschiffs" stand. Showbusiness-Profi Wussow fand für ihre Kollegin in der Talkshow ausschließlich lobende Worte: "Sarah Engels ist sehr gut. Ist eine besonders liebe Kollegin, muss ich schon sagen. Spielt auch hervorragend, singt auch sehr süß, muss ich schon sagen."

Doch nicht nur bei Sarah Engels hat die Schauspielerin offenbar ihre Meinung geändert. Auch die Besetzung von Influencern, die für einzelne Drehtage an Bord kommen, sieht sie inzwischen deutlich entspannter. "Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gelernt in den letzten Jahren, dass diese Influencer, die jetzt auch immer wieder kommen als Cameo-Auftritt, für einen oder zwei Drehtage, dass die ihre Berechtigung haben auf dem Schiff", erklärte Wussow im "Kölner Treff".

Wegen der Quote? Barbara Wussow erklärt, warum Influencer aufs "Traumschiff" gehören

Als einen wichtigen Grund dafür nannte sie die jüngere Zielgruppe, die das ZDF mit den prominenten Gastauftritten erreichen könne. Die sogenannte Jugendquote, also die Zuschauer zwischen 15 und 45 Jahren, sei deutlich gestiegen. "Nicht nur wegen Florian Silbereisen, sondern auch wegen dieser jungen Damen und Herren, die da kommen und dann natürlich ihre, was weiß ich, zwei Millionen Follower haben", sagte die Schauspielerin.

Kapitän "Max Parger" (Florian Silbereisen) und seine Crew mit "Hanna Liebhold" (Barbara Wussow), "Dr. Jessica Delgado" (Collien Fernandes) und Staff-Kapitän "Martin Grimm" (Daniel Morgenroth) © ZDF/Dirk Bartling

Die Influencer freuten sich wiederum darüber, ihren Auftritt auf dem "Traumschiff" in den sozialen Netzwerken teilen zu können. "Insofern denke ich mir: Die haben ihre Berechtigung. Die sind auch sehr lieb und sehr glücklich, wenn sie kommen", so Wussow.

Barbara Wussow einst: Influencer haben keine Ahnung von Schauspielerei

Dass die Schauspielerin inzwischen so versöhnlich über die Influencer-Besetzungen spricht, ist durchaus bemerkenswert. Denn noch 2024 hatte sie in einem Interview mit der Zeitschrift "Super TV" deutliche Kritik geäußert. Damals störte sie vor allem, dass ausgebildeten Schauspielern durch die Besetzung mit Social-Media-Stars Rollen verloren gingen. "Ich finde es schade, dass Schauspielern Rollen entgehen, weil man Influencer besetzt, die von Schauspielerei zum Teil keine Ahnung haben", sagte Wussow damals.

2024 klang Barbara Wussow noch deutlich kritischer

Auch den Aufwand am Set hatte sie angesprochen. Manche Influencer glaubten offenbar, es reiche aus, einen auswendig gelernten Satz aufzusagen. Doch Schauspielerei sei deutlich anspruchsvoller, betonte die 65-Jährige: "Nein, da steckt viel mehr dahinter! Viel Können und eine Ausbildung."

Diese Promis durften bereits auf das "Traumschiff"

Zu den prominenten Gesichtern, die in den vergangenen Jahren Gastauftritte auf dem "Traumschiff" hatten, zählen unter anderem Cathy Hummels, Caro Daur, Victoria Swarovski, Sandy Meyer-Wölden, Amira Pocher, Evelyn Burdecki, Riccardo Simonetti, Sophia Thiel oder Judith Williams.

Im "Kölner Treff" klingt nun vor allem Verständnis für die Besetzungsstrategie des ZDF durch. Barbara Wussow hat offenbar erkannt, dass die prominenten Gastauftritte nicht nur für Schlagzeilen und Reichweite sorgen, sondern auch ein jüngeres Publikum vor die Bildschirme bringen können. Ihre frühere Kritik ist damit nicht vollständig vom Tisch. Doch die Schauspielerin zeigt sich inzwischen deutlich offener gegenüber den Influencern an Bord.

Die nächste neue "Traumschiff“-Folge läuft am 22. November um 20:15 Uhr im ZDF (Titel: "Bangkok").