Barbara Wussow: "Ich hatte drei Fehlgeburten"

Barbara Wussow hat mit 38 Jahren ihr erstes Kind bekommen - und wollte eigentlich vier Kinder haben. Im "Bunte"-Interview erzählt die "Traumschiff"-Schauspielerin von drei Fehlgeburten, die diesen Traum verhindert haben.

Barbara Wussow (59, ) hat in ihrem Leben bereits drei Fehlgeburten durchmachen müssen, wie sie im Gespräch mit "Bunte" erzählt. Demnach wollte die zweifache Mutter eigentlich vier Kinder mit Albert Fortell (68) haben, den sie 1990 geheiratet hat. "Mein Mann wünschte sich sofort Kinder, ich wollt ihn noch ein bisschen alleine genießen", erklärt Wussow.

Doch bald drängte die Zeit: "Irgendwann bekam ich Sorge, ich wollte ja mindestens vier Kinder haben. Kinder sind für mich das Größte." Ihr erstes Kind, Nikolaus (23), bekam sie, als sie 38 Jahre war. Dass der Altersunterschied zu ihrem zweiten Kind, Johanna (16), sieben Jahre beträgt, daran sind gleich mehrere Schicksalsschläge schuld: "Weil ich drei Fehlgeburten hatte, immer in der zwölften Woche."

Auch die Schwangerschaft mit ihrer Tochter sei "schwierig" gewesen. "Ich musste sieben Monate liegen", so Wussow. Mittlerweile bereue sie es, erst so spät Kinder bekommen zu haben, auch weil ihre Eltern so früh gestorben sind. "Ich denke an sie mit einer großen Sehnsucht und Wärme und finde es schade, dass meine Kinder keine Großeltern hatten."