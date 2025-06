Barbara Schöneberger teilt gegen Promi-Gäste aus: "Nicht so viel wert"

Barbara Schöneberger hatte als Moderatorin in der "NDR Talk Show" bereits einige Stars zu Gast. Nur selten verliert die Blondine ein schlechtes Wort über ihre Promi-Kollegen, doch jetzt kann sie sich eine Stichelei nicht verkneifen. Auch verrät sie, auf einen anderen Moderator neidisch zu sein – wegen einer bestimmten TV-Sendung.

Barbara Schöneberger (51) kann sich über zu wenige Moderationsjobs definitiv nicht beschweren. Seit April 2022 ist die Blondine das Gesicht von "Verstehen Sie Spaß?" – zudem moderiert sie jährlich den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest und geleitet immer wieder durch die "NDR Talk Show". Mit Freude geht sie ihren Jobs für die verschiedenen Sendungen nach. Doch würde Schöneberger viel lieber für ein bestimmtes anderes TV-Format vor der Kamera stehen?

Barbara Schöneberger scharf auf TV-Sendung von Steffen Hallaschka: "Ich werf es mal in den Raum"

Regelmäßig spricht Barbara Schöneberger in ihrem Podcast " " mit bekannten Persönlichkeiten. In einer aktuellen Folge ist "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka (53) zu Gast. Bevor ihr TV-Kollege Schöneberger im Podcast-Studio gegenübersitzt, verrät die 51-Jährige ihren Zuhörern: "'stern TV' ist mein absoluter Traumjob. [...] Ich werf es mal direkt in den Raum." Zudem meint sie: "Mal gucken, wie er reagiert, wenn ich das sage. Vielleicht gibt er [die Sendung, d. R.] ja freiwillig her."

Barbara Schöneberger witzelt, sie müsse "zu anderen Mitteln greifen", sollte sie das RTL-Format nicht moderieren dürfen: "Wär ja nicht das erste Mal, dass ich mir mit Gewalt eine Sendung hole." Die Moderatorin lacht – schnell wird klar, dass ihre Aussagen mit Ironie zu verstehen sind. Doch sie offenbart: "Diese Sendung hier ['Mit den Waffeln einer Frau', d. R.] war ja auch ursprünglich mit jemand anderem geplant, da bin ich dann dazwischen gekommen."

Steffen Hallaschka zu Barbara Schöneberger: "Dann kannst du auch mal ran"

Worauf Schöneberger damit anspielt, verrät sie nicht. Doch als sie Steffen Hallaschka bei "Mit den Waffeln einer Frau" begrüßt, sagt sie ihm "nicht ganz ohne Neid", dass er ihren "Traumjob bei 'stern TV' macht". Hallaschka meint lachend: "Das sagst du mir heute? Ist doch kein Problem, ich kann auch mal Urlaub machen, dann kannst du auch mal ran."

Erneut kommt Barbara Schöneberger ins Scherzen. Sie äußert sarkastisch, es sei bereits vorgekommen, dass sie "die Show von jemandem übernommen habe, der dann plötzlich nicht mehr so gut laufen konnte". Steffen Hallaschka amüsiert sich über die nicht ernst gemeinte Drohung seiner Moderatorenkollegin.

"stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka kommt mit Barbara Schöneberger im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" ins Gespräch. © imago/Future Image

Barbara Schöneberger teilt gegen Promi-Gäste aus: "Nicht so viel wert"

Barbara Schöneberger kann sich im Weiteren eine Stichelei gegen ihre Star-Gäste in der "NDR Talk Show" nicht verkneifen. Als sie im Gespräch mit Hallaschka lobt, dass bei "stern TV" stets "tolle Menschen" Platz nehmen, meint sie: "Bei mir in der Talkshow kommen halt Promis. Promi ist aber für den Freundeskreis, den ich habe, nicht so viel wert." Zudem betont Schöneberger: "Es wäre besser, wenn bei mir [in der Show, d. R.] auch mal ein Mediziner käme oder so."

Ob die "NDR Talk Show"-Gäste Barbara Schöneberger ihre Aussagen übel nehmen? Das ist eher unwahrscheinlich. Schließlich ist auch in Promi-Kreisen Schönebergers Sinn für Humor längst kein Geheimnis mehr. Bereits seit Januar 2008 ist die Blondine als Moderatorin des NDR-Formats zu sehen. Die geladenen Gäste in der Show sind oft prominente Gesichter, die sich in Musik, Film und Fernsehen einen Namen gemacht haben.