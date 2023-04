Barbara Schöneberger: "David Hasselhoff ist nah am Toastbrot"

Moderatorin Barbara Schöneberger scheint kein großer Fan von David Hasselhoff zu sein. In ihrem Podcast erzählt sie von der jüngsten Begegnung und beschreibt ihn dabei als "nah am Toastbrot".

Moderatorin Barbara Schöneberger (49) hat sich einen fiesen Witz über David Hasselhoff (70) erlaubt, als sie mit Comedy-Star Carolin Kebekus (42) in der neuen Episode über den US-Star sprach. Beim Thema Jungendliebe behauptete Schöneberger: "Man war früher in seltsame Leute verliebt." Daraufhin verriet Kebekus prompt: "Das erste Mal verliebt war ich in David Hasselhoff. Aber ich war so klein noch, dass ich nicht richtig verliebt war, sondern ich wollte gerne, dass er unser Onkel ist."

Für Barbara Schöneberger ist David Hasselhoff "nah am Toastbrot"

Das ließ Schöneberger nicht unkommentiert und erzählte, dass sie den Entertainer erst kürzlich kennengelernt und länger mit ihm geredet habe. "Ich sage jetzt etwas, das ich sehr ungern sage - aber weil David Hasselhoff nicht im Lande ist und nicht unsere Sprache spricht und ich überhaupt gerne Sachen hintenherum mache, sage ich dir jetzt einfach, dass David Hasselhoff nah am Toastbrot ist. Sei froh, dass das damals nichts mit dem geworden ist. Du wärst nicht glücklich gewesen, weder als Ehemann noch als Onkel hätte er dir das geben können, was du verdienst", befand Schöneberger.

Worüber Schöneberger und Hasselhoff sich unterhielten, fasst die Moderatorin in etwa so zusammen: Er habe lediglich von Momenten erzählt, in denen Fans ein Foto mit ihm machen wollten. Das sei bei ihr nicht gut angekommen. "Boah, das ist schrecklich", befand daraufhin auch Kebekus. "Ganz schrecklich", erwiderte Schöneberger.

David Hasselhoff ist in Deutschland vor allem für die TV-Serien "Knight Rider" (1982-1986) und "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" (1989-2001) sowie für seinen Hit "Looking for Freedom" (1989) bekannt.