Barbara Schöneberger als "Beyoncé aus Gröbenzell": Moderatorin hat ihren Look angepasst – Lacher sind ihr sicher

Es gibt nichts, was Barbara Schöneberger nicht kann. Das bewies die Moderatorin jetzt ihren Instagram-Fans und verwandelte sich in ihre ganz eigene Version von Beyoncé. Dabei ist die 49-Jährige in ihrem silbernen Glamour-Look kaum von der US-Sängerin zu unterscheiden. Wenn man ein wenig Fantasie mitbringt.

Beyoncé war gestern! Jetzt kommt Barbara Schöneberger. Seit kurzem auch bekannt als die "Beyoncé aus Gröbenzell". Performen kann die beliebte Moderatorin bekanntermaßen ja und auch bei den Outfits steht die 49-Jährige der amerikanischen Kult-Sängerin in nichts nach. Das bewies Barbara jetzt in einem Instagram-Video und zeigte ihren Fans auch gleich, wie man sich ganz leicht selber in Beyoncé verwandeln kann.

Barbara Schöneberger zeigt sich im funkelnden Beyoncé-Look

Barbara Schöneberger macht auf Instagram Werbung für ihre "barba radio"-App - auf ihre ganz eigene Weise. Mit einem klaren Ziel vor Augen macht sich das Team der Entertainerin an die Verwandlung. Dafür wird der langweilige "weißes T-Shirt, dunkle Hose"-Look professionell aufgewertet – mit jeder Menge Alufolie und silbernem Lametta. Für den Glitzer-Body wird Barbara fachmännisch mit der funkelnden Folie umwickelt. Für den Kopf gibt es einen Schleier aus Alufolie, aufgepeppt mit Lametta. Natürlich wird das Outfit noch ganz Beyoncé gemäß mit silbernen Stiefeln abgerundet.

Dann marschiert die "Beyoncé aus Gröbenzell" in ihrem funkelnden Popstar-Look den Gang entlang und liefert eine Performance ab, die ihre amerikanische Namensvetterin bestimmt vor Neid erblassen lassen würde. Eine Gesangseinlage für die Fans gibt es gleich noch oben drauf. Zu hören ist Barbaras ganz eigene Version von "Crazy in Love".

Das Team der 49-Jährigen schrieb zu dem Video: "Achtung, Achtung: Verwechslungsgefahr! Das ist NICHT Beyoncé, sondern 'nur' die Beyoncé aus Gröbenzell, besser bekannt als Barbara Schöneberger. Wenn man die Augen zusammenkneift, kann man den Unterschied erkennen."

"Who the fuck is Beyoncé?" – Fans feiern Barbara Schöneberger auf Instagram

Der neue Look der Moderatorin kommt auf Instagram jedenfalls sehr gut an! Eine Nutzerin kommentierte: "Who the fuck is Beyoncé? Du hast es darauf". Eine andere fand: "Der Knaller! Immer wieder schön, wie du uns zum Lachen bringst".

Ein paar Zuschauer machten sich allerdings auch Sorgen darüber, ob das witzige Video ein Resultat der sommerlichen Temperaturen sein könnte. So wie die Nutzerin, die schrieb: "So ein Quatsch, Barbara! Besser du gehst nach Hause und ruhst dich aus. Zuviel Hitze, glaube ich".