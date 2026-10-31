Barbara Becker über ihre neue Liebe: "Familie hat mich herzlich aufgenommen"

Mit fast 60 wagte Barbara Becker noch einmal einen Neuanfang - und zog nach 25 Jahren in Miami zu ihrer neuen Liebe nach Mailand. Wie es der Unternehmerin und Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker in ihrer neuen Heimat geht, wie sie über das Altern denkt – und wie sie ihren 60. Geburtstag am 1. November feiert, hat sie der AZ verraten.

Barbara Becker wird am 1. November 60 Jahre alt: Wie sich die Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker fit hält und was sie sich für die Zukunft wünscht, hat sie der AZ verraten.

Angst vor dem Alter? Kennt sie nicht. Als die AZ Barbara Becker vor Kurzem bei der Vorstellung ihres neuen Moodsprays "Gamechanger" in München trifft (AZ berichtete), strahlt die Noch-59-Jährige gesund, glücklich und ausgeglichen.

Ein Grund dafür: Der Italiener Marcello Montini, für den die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker (58) erst vor Kurzem - nach einem Vierteljahrhundert in den USA - ihre Zelte abgebrochen hat und nach Mailand gezogen ist. Mit der AZ spricht Barbara Becker kurz vor ihrem 60. Geburtstag am 1. November über die Liebe, ihr neues Leben in Italien - und erklärt, warum sie sich nicht vorstellen kann, noch einmal zu heiraten.

Barbara Becker: "Habe selbst Verantwortung für mein Wohlbefinden übernommen"

AZ: Frau Becker, Ihr neues Moodspray ist pünktlich ab dem 1. November, Ihrem 60. Geburtstag, auf dem Markt - spielt die Zahl eine Rolle für Sie?

BARBARA BECKER: Nicht wirklich. Natürlich, wenn man mehrere Interviews führt und den ganzen Tag mit dieser Zahl konfrontiert wird, hat man schon das Gefühl: Sollte ich da vielleicht doch mal länger drüber nachdenken? Aber eigentlich geht das Leben einfach weiter. Und dadurch, dass mir immer weniger wehtut, durch meine ganzen Tricks - von gesundem Schlaf über gesunde Ernährung - habe ich selbst Verantwortung für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden übernommen. So habe ich nicht mehr das Gefühl, dass es so ein großer Schritt ist, und freue mich einfach drauf.

Barbara und Boris Becker lernen sich Anfang der 90er in einem Restaurant in München kennen. Das Foto zeigt die beiden beimDaviscup 1997. © picture-alliance / dpa

So feiert die Unternehmerin ihren runden Geburtstag

Wie wird am großen Tag selbst gefeiert?

Ich werde meinen Geburtstag richtig ausbreiten und mit Freunden gleich mehrfach in verschiedenen Städten feiern - es soll ein richtiges, langes Tanzfest werden. Viele meiner Freunde warten ja immer darauf, dass ich noch mal heirate - stattdessen können sie jetzt zu diesem Anlass tanzen (lacht).

Eine Hochzeit mit der neuen Liebe? "Habe ich nicht im Gefühl"

Und eine Hochzeit kommt nicht mehr infrage? Immerhin haben Sie ja wieder einen tollen Mann an Ihrer Seite...

Nein, das habe ich nicht im Gefühl. Ich bin auch niemand, der darauf hin hofft. Es ist gut, wie es ist - wir gehören einfach zusammen und das ist eine ganz tolle Sache.

Barbara Becker (l.) zeigt den neuen Mann an ihrer Seite, Marcello Montini, inzwischen auf einigen Schnappschüssen auf Instagram. Ebenfalls auf dem Foto zu sehen: Beckers Söhne Elias (r.) und Noah. © Instagram/barbarabeckersworld

Nach 25 Jahren in Miami: So geht es Barbara Becker nach ihrem Umzug nach Mailand

Für ihn sind Sie sogar nach 25 Jahren in Miami nach Mailand gezogen. Nach dieser langen Zeit - fühlt sich Italien schon wie zuhause an?

Mal mehr, mal weniger, aber zuletzt immer mehr! Ich habe ja mich selbst und meine Rituale auch mit nach Mailand genommen. Und durch die Familie meines Freundes habe ich auch gleich Anschluss gefunden. Sie haben mich sofort herzlich aufgenommen und überall mit hingenommen. Das macht es doch viel leichter, als wenn man überall, wo man niemanden kennt, alleine hingeht - das erfordert viel mehr Mut. Und auch meine Kinder besuchen mich ständig. Das macht es einfacher.

Barbara Becker gibt private Einblicke: So lebt sie mit ihrem Freund in Italien

Aber eine gemeinsame Wohnung gibt es noch nicht?

Wir wohnen praktisch übereinander: Er ruft von oben herunter, wenn die Pasta fertig ist. Das ist quasi so eine "Romeo und Julia"-Geschichte - es wird immer romantischer (lacht). Wir wohnen zusammen, aber haben getrennte Bereiche. Er lebt mit seinen Kindern und arbeitet und ich habe meinen Bereich mit meinen Sachen. Und das ist wunderbar, genauso wie es ist. Ich bin in den letzten Jahren viel mit mir selbst gewesen, daher brauche ich auch diesen Raum für mich. Wenn ich laut chante (singe, d. Red.) zum Beispiel und meine Schwungbewegungen mache - damit das nicht komisch aussieht für andere Leute.

Tennis-Star Boris Becker 2020 bei den Laureus World Sports Awards in Berlin mit seinen Söhnen Noah (l.) und Elias. © imago images

Fit und fast 60: Das ist Barbara Beckers Geheimnis

Was ist Ihre persönliche Glücksformel? Wie bleiben Sie fit und ausgeglichen?

Mir ist ein festes Morgenritual ganz besonders wichtig, das beschreibe ich auch in meinem neuen Buch ("Five Minutes Only", erschien im Oktober, d. Red.): Tageslicht, ein warmes Glas Wasser, ein paar Übungen für den Vagusnerv, Faszienbewegungen, Atemübungen und Meditation - ein Moment der Dankbarkeit. Aber auch Schlaf ist entscheidend, deshalb gehe ich inzwischen ziemlich früh ins Bett. Und auch über den Tag ist es mir wichtig, immer wieder bei mir selbst anzukommen. Auch was Sport betrifft: Man muss sich nicht drei Stunden am Tag schinden, aber Muskeln bauen mit zunehmendem Alter nun mal ab. Ich achte etwa darauf, am Tag mehrmals Treppen zu steigen - da geht es auch um die kleinen, feinen Sachen. Und was Ernährung betrifft: Man kann natürlich nicht immer religiös eine bestimmte Routine einhalten, aber mir ist es wichtig, einen gewissen Rahmen einzuhalten und etwa darauf zu achten, dass ich erst Proteine und Fette esse - und dann erst die Pasta!

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich bin viel unterwegs, darf viele tolle Menschen kennenlernen und bin viel mit meinen tollen Kindern zusammen - einfach mehr davon!

