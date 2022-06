Barack Obama vergleicht Queen Elizabeth II. mit seiner Großmutter

Stars und Politiker gratulieren Queen Elizabeth II. zum Platinjubiläum. Barack Obama erklärte, die Königin erinnere ihn an seine eigene Großmutter.

Mit der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade haben die Royals am 2. Juni die mehrtägigen Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) eingeläutet. Promis und Politiker beglückwünschten die Königin im Rahmen des besonderen Anlasses.

Die Queen zeigte "Anmut und Großherzigkeit"

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (60) meldete sich etwa in einem von der britischen BBC ausgestrahlten Video zu Wort, . Bei seinem ersten Besuch im Buckingham-Palast hätten er und seine Ehefrau Michelle (58) nicht gewusst, was sie erwarten würde. Sie hätten sich jedoch keine Gedanken machen müssen, erklärt Obama. Mit "Anmut und Großherzigkeit" habe die Queen ihnen ihre Nervosität genommen - und das so sehr, dass er sich gedacht habe, dass "sie mich tatsächlich ein bisschen an meine Großmutter erinnert hat". Die Welt habe sich in sieben Dekaden stark verändert, der Charakter der Königin aber nicht. Ihr Dienst und ihr Leben sei ein Geschenk für Großbritannien und die Welt.

Der aktuelle Präsident Joe Biden (79) und First Lady Jill Biden (70) . Im Namen aller US-Bürger wünschten sie Queen Elizabeth II. alles Gute "für 70 beispiellose Jahre des Dienstes für Großbritannien und das Commonwealth" und bedankten sich für die Freundschaft der Länder.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (44) als den "güldenen Faden, der unsere beiden Länder verbindet". Die Menschen in Frankreich seien mit Elizabeth II. in "tiefer Zuneigung und Bewunderung" verbunden.

Eine "inspirierende" Königin

Der ehemalige Fußballprofi David Beckham (47) - darunter auch eines, auf dem sie ihn begrüßt. "Heute feiern wir das Platinjubiläum unserer Königin", schreibt er. Die vergangenen 70 Jahre sei sie mit "inspirierender Führung" im Dienste des Landes gestanden.

Sängerin Geri Horner (49), besser bekannt als "Ginger Spice", und auch Paul McCartney (79) . Er freute sich über "70 schöne Jahre" von Elizabeth II. auf dem Thron und bedankte sich bei ihr.