Barack Obama feiert Premiere mit seiner eigenen Instagram-Serie

Barack Obama will sein 701-seitiges Buch "A Promised Land" über seine US-Präsidentschaft auch der jungen Generation nahebringen - und startete dafür jetzt eine Instagram-Serie.

Barack Obama will wichtige Stationen seines Lebens mit seinen Fans teilen.

John Gress Media Inc/shutterstock.com

Barack Obama (59) hat jetzt seine eigene Serie. Gemeinsam mit der Produktionsfirma ATTN (Attention) präsentiert der ehemalige US-Präsident eine fünfteilige Video-Serie, wie und am Freitag (12. Dezember) auf Instagram bekannt gegeben haben. Dabei wird er die wichtigsten Momente aus den ersten Jahren seiner US-Präsidentschaft noch einmal Revue passieren lassen. Diese stehen laut Obama in engem Zusammenhang mit den Stationen, die er in seinem im November veröffentlichten Buch beschrieben hat.

"In den nächsten Wochen werde ich mehr über einige der Momente in meinem Buch aus den ersten Jahren meiner Präsidentschaft berichten. Ich werde mit unserer Arbeit beginnen, den Recovery Act zu verabschieden und das Land aus einer wirtschaftlichen Krise herauszuholen", erklärte der 59-Jährige zu dem ersten Kurzvideo der Serie.

ATTN-Mitgründer Matthew Segal erklärte in einem Statement, dass die Serie, die über die nächsten zwei Wochen verteilt zu sehen sein wird, vor allem die junge Generation ansprechen solle. Kurze Videos auf Instagram Reels sollen die Serie begleiten und die Aufmerksamkeit der jungen Nutzer auf das neue Format lenken.