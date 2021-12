Barack Obama: Diese Bücher empfiehlt er dieses Jahr

Die jährlichen Listen der besten Musik, Filme und Bücher, die Barack Obama im vergangenen Jahr konsumiert hat, sind bei seinen Fans und Followern sehr beliebt. Jetzt hat Obama wieder angefangen, seine Empfehlungen zu veröffentlichen. Los geht es mit Büchern.

Es ist wieder soweit: Barack Obama (60) teilt Musik, Bücher und Filme, die ihn in diesem Jahr besonders berührt haben, mit der Welt. Den Anfang macht dieses Jahr , die bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen haben.

"Kunst erhält und nährt immer die Seele", schreibt Obama dazu. "Aber für mich fühlten sich die Musik und Geschichten in diesem Pandemie-Jahr besonders wichtig an - wie eine Möglichkeit, uns zu verbinden, selbst wenn wir eingesperrt waren."

Darunter befinden sich etwa der historische Fiction-Roman "Matrix" von Lauren Groff (43), "Crossroads" von Bestseller-Autor Jonathn Franzen (62) oder die Essay-Kollektion "These Precious Days" von Ann Patchett (58). Auch auf der Liste befinden sich "How the Word Is Passed" von Clint Smith (33) die Sklaverei in der USA, der 50er-Jahre-Roman "The Lincoln Highway" von Amor Towles (57) über zwei Teenager auf einem Roadtrip oder der Krimi-Roman "Harlem Shuffle" von Colson Whitehead (52).

Die ganze Liste:

"Matrix" von Lauren Groff

"How the Word Is Passed" von Clint Smith

"The Final Revival of Opal & Nev" von Dawnie Walton

"The Lincoln Highway" von Amor Towles

"Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City" von Andrea Elliott

"Harlem Shuffle" von Colson Whitehead

"Cloud Cuckoo Land" von Anthony Doerr

"These Precious Days" von Ann Patchett

"Crying in H Mart" von Michelle Zauner

"Aftershocks" von Nadia Owusu

"Crossroads" von Jonathan Franzen

"The Love Songs of W.E.B. Du Bois" von Honorée Fanonne Jeffers

"Beautiful Country" von Qian Julie Wang

"At Night All Blood is Black" von David Diop

"Land of Big Numbers" von Te-Ping Chen

"Empire of Pain" von Patrick Radden Keefe

"Project Hail Mary" von Andy Weir

"When We Cease to Understand the World" von Benjamín Labatut

"Under a White Sky: The Nature of the Future" von Elizabeth Kolbert

"Things We Lost to the Water" von Eric Nguyen

"Leave the World Behind" von Rumaan Alam

"Klara and the Sun" von Kazuo Ishiguro

"The Sweetness of Water" von Nathan Harris

"Intimacies" von Katie Kitamura

Auch Obama will Empfehlungen

Mit dem Post ruft Obama seine Follower auch dazu auf, ihre Empfehlungen zu teilen. "Da es sich um Werke handelt, die ich tatsächlich gehört, gesehen oder gelesen habe, bin ich mir sicher, dass ich einige wertvolle Dinge verpasst habe. Wenn Sie also Ihre eigenen Empfehlungen teilen möchten, füge ich sie dem Stapel von Büchern und Filmen hinzu, die ich hoffe, über die Feiertage nachzuholen!"

Seit 2017 teilt Obama am Ende jeden Jahres eine Liste mit seinen kulturellen Entdeckungen des Jahres. In den nächsten Tagen, so kündigt der ehemalige US-Präsident an, werden die Listen mit seiner liebsten Musik und seinen liebsten Filmen folgen.