Bald wird er ihr Chauffeur: Sarah Connor feiert ihren Sohn Tyler

Tyler Terenzi feiert seinen 17. Geburtstag. Sarah Connor freut sich aber nicht nur darüber. Ihr Sohn macht wohl auch gerade seinen Führerschein.

Sarah Connor bei einem Auftritt in Frankfurt.

Sarah Connor (40, ) hat ihrem Sohn Tyler auf Instagram zum Geburtstag gratuliert. des nun 17-Jährigen und schrieb dazu, angereichert mit zahlreichen Emojis: "Happy Birthday, TY GUY. Ich kann nicht glauben, dass Du mich demnächst durch die Gegend fährst, endlich lohnt sich der Spaß auch für mich. Ich liebe Dich unendlich".

Auch Tylers Vater Marc Terenzi (42) . Zu einem Kinderfoto von Tyler erklärte er: "Happy Bday für meinen Sohn. Was für ein erstaunlicher Stern du bist, der mein Leben selbst in den dunkelsten Zeiten erleuchtet. Wie schnell du groß geworden bist und was für ein großartiger Mann du geworden bist!!!"

Sarah Connor war von 2004 bis 2010 mit dem gebürtigen US-Amerikaner Marc Terenzi verheiratet. Gemeinsam haben sie Sohn Tyler und Tochter Summer (14). Seit 2010 ist Connor mit ihrem Manager Florian Fischer (46) liiert. Ihre Liebe krönen Tochter Delphine (geb. 2011) und Sohn Jax (geb. 2017).