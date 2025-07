Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat geheiratet

Kristina Vogel hat Ja gesagt! Die frühere Bahnradsportlerin und ihr langjähriger Partner Michael haben geheiratet. Auf Instagram teilt die 34-Jährige ein emotionales Video - und verrät dabei auch das Datum der Trauung: den 19. Juli 2025.

Die frühere Bahnradsportlerin Kristina Vogel (34) hat ihren langjährigen Partner Michael (40) geheiratet. mit einem Clip, in dem sich das Paar die Ringe ansteckt. Dazu schrieb sie: "Mrs und Mr Vogel" sowie das Hochzeitsdatum "19.07.2025". Begleitet wird das Video von den Worten: "Von nun an und für immer - Lovebirds."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kristina Vogel: "Haben einen Kinderwunsch"

Instagram-Glückwünsche gab es unter anderem von den Moderatoren Andreas von Thien (58) und Kim Fisher (56) oder Schauspielerin Rebecca Immanuel (54), die den beiden "von Herzen alles Liebe und Gute" wünscht. "Was für ein berührender Moment, den ihr hier mit uns teilt, er wärmt das Herz."

Die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel, die 2018 bei einem Trainingsunfall eine Querschnittslähmung erlitten hat, gab einen Einblick in die Hochzeitsfeierlichkeiten, die demnach in Heiligendamm stattfanden und den Regenbogen als Motto hatten. "Das hat sich durch die ganze Hochzeit gezogen - vom Blumenschmuck über die Eiswürfel, die bunt waren, bis hin zum farbenfrohen Dresscode", erzählte Vogel. Zu ihren Zukunftsplänen verriet sie: "Michi baut unser Haus noch weiter aus. Und ja, wir haben einen Kinderwunsch. Wir haben es aber nicht eilig. Es kommt, wann es kommt."

Dass Nachwuchs ein Thema sei, hatte Kristina Vogel nach ihrer Verlobung auf einer Kreuzfahrt bereits im vergangenen Jahr in einem "Bunte"-Interview offenbart: "Aber ich möchte uns da nicht unter Druck setzen. Bisher war es so: Ich musste mich im Rollstuhl erst mal selbst kennenlernen. Sprich: Wie funktioniere ich, wie mein Alltag und wie kann ich Verantwortung für so ein kleines Wesen übernehmen? Ich kann ja nicht einfach ein Kind in mein ohnehin turbulentes Leben packen, ohne zu wissen, ob ich ihm gerecht werden kann. Doch so langsam mache ich mich mir meine Gedanken", sagte Vogel.