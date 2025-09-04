Backstreet Boys: Brian Littrell feiert 25. Hochzeitstag mit Leighanne

Brian Littrell von den Backstreet Boys und seine Ehefrau Leighanne feiern gemeinsam ihren 25. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass öffnet das glückliche Paar auf Instagram sogar ihr Familienalbum.

1997 lernten sich Brian und Leighanne Littrell am Set vom Musikvideo "As Long As You Love Me" von den Backstreet Boys kennen.

Brian Littrell (50) von den Backstreet Boys und seine Frau Leighanne (56) feierten am 2. September 2025 ihren 25. Hochzeitstag. Beide veröffentlichten zum Liebesjubiläum verschiedene private Bilder aus ihren gemeinsamen Ehejahren.

"25 Jahre und immer noch stark! Danke, dass du mich so liebst, wie ich bin... ", "Du hast alles vollständig, stark, solide, geerdet und in der Liebe verwurzelt gemacht! Immer, auch wenn es hart wird!", wendet sich der Sänger an seine Frau und endet den öffentlichen Liebesbrief mit den Worten: "Ich liebe dich so sehr, danke, dass du mein Leben heute und für immer segnest... Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Leighanne wendet sich mit rührenden Worten an ihren Ehemann. "25 Jahre verheiratet und 28 Jahre zusammen! Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag. Wow!", schreibt sie. "Wir haben alles durchgemacht und sind wieder zurück. Wir machen jede Situation so gut wie möglich und haben dabei Spaß! Es braucht viel, um zu wissen, was Liebe ist." Leighanne schließt mit den Worten: "Es war eine tolle Zeit und wir sind immer noch dabei! Ein Hoch auf 25 Jahre."

Unter den zahlreichen Gratulanten in den Kommentaren finden sich auch Glückwünsche von weiteren Mitgliedern der Backstreet Boys. So schreibt Kevin Richardson (53): "Herzlichen Glückwunsch euch beiden zum Jahrestag!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

An Musikvideo-Set kennengelernt

Brian Littrell lernte seine zukünftige Frau Leighanne Wallace 1997 beim Videodreh für den Backstreet Boys Song "As Long As You Love Me" kennen. Sie war als Schauspielerin und Model in dem Video dabei. Am 2. September 2000 gab sich das Paar das Jawort.

Brian und Leighanne Littrell haben einen gemeinsamen Sohn: Baylee (22). Er trat in die musikalischen Fußstapfen seines Vaters und ist selbst als Sänger und Schauspieler tätig. Im Jahr 2025 war er ein Teilnehmer bei der Castingshow "American Idol", zuvor trat er bereits als Opening Act für die Backstreet Boys, die auch heute immer noch Konzerte geben, auf.