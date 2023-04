Babyglück: Willi Herrens Tochter Alessia ist Mutter geworden

Babyglück für Willi Herrens Tochter Alessia Herren. Die 21-Jährige hat eine kleine Tochter zur Welt gebracht, wie sie selbst auf Instagram verkündete. In ihrem emotionalen Post erinnert Herren auch an ihren verstorbenen Vater.

Alessia Herrens Tochter soll am Sonntag zur Welt gekommen sein.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte Alessia Herren (21) auf Instagram ihre Schwangerschaft verkündet. Nun hat die Tochter des verstorbenen Willi Herren (1975-2021) in dem sozialen Netzwerk auch die Geburt ihrer kleinen Tochter bekannt gegeben. Anisa-Amalia hat demnach am Sonntag "das Licht der Welt erblickt", .

"Unser kleines Wunder hat den besten Schutzengel über sich"

Weiter erklärt Herren: "Wir sind unfassbar stolz und dankbar für das tolle Leben mit unserer kleinen Prinzessin. Unser kleines Wunder hat den besten Schutzengel über sich! Ich weiß wie stolz mein Papa auf uns ist! Du bist der aller beste Opa! Wir lieben dich unendlich viel", gefolgt von dem Symbol für Dankbarkeit.

Schon bei der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft im Oktober letzten Jahres hatte Herren an ihren verstorbenen Vater erinnert. "Für uns ist es ein Zeichen meines für immer geliebten, unvergessenen Vaters, denn das Kind ist für den Monat April 2023 ausgerechnet, in dem Monat, als mein Vater uns leider verlassen hat. Ich wünsche mir so sehr, dass das Kind ein kleiner Willi wird. Papa wir lieben dich", schrieb Herren damals.

Vor der Geburt ihrer kleinen Anisa-Amalia hatte Herren im Februar ihrem Freund Can das Jawort gegeben. "Wir haben es getan. Wir waren beim Standesamt und sind verheiratet", postete sie damals auf Instagram.

Alessia Herrens Vater Willi war 20. April 2021 völlig überraschend in seiner Wohnung verstorben. Der ehemalige "Lindenstraße"-Star hinterließ zwei Kinder. Sohn Stefano Herren (29) hatte seinen Vater schon zu Lebzeiten zum zweifachen Opa gemacht.