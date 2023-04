Babyglück: Country-Sänger Sam Hunt wird zum zweiten Mal Vater

Bei Country-Star Sam Hunt ist Nachwuchs unterwegs. Ehefrau Hannah Lee Fowler erwartet ihr zweites Kind, wie der Sänger am Wochenende auf der Bühne in Las Vegas bekannt gegeben hat.

Country-Star und Frauenschwarm Sam Hunt (38) wird zum zweiten Mal Vater. Das hat der 38-Jährige am Freitagabend in Las Vegas bekannt gegeben, . Demnach soll Hunt erklärt haben, dass er mit Ehefrau Hannah Lee Fowler sein zweites Kind erwartet. Die Nachricht teilte der Sänger auf der Bühne des Resorts World Theatre in Las Vegas mit seinen Fans und Zuhörern.

Zweites Kind nach eingereichter Scheidung

Das Ehepaar hatte im Jahr 2017 geheiratet, jedoch im Februar 2022 die Scheidung beantragt. Einen Monat später erblickte Tochter Lucy Lu das Licht der Welt, woraufhin sich Hunt und seine Frau wieder versöhnten und von der anvisierten Auflösung der Ehe zurücktraten.

In den Scheidungspapieren hatte Fowler Hunt unter anderem des Ehebruchs bezichtigt, und das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter beantragt. Schon vor ihrer Hochzeit hatten Hunt und Fowler seit dem Jahr 2008 eine von Höhen und Tiefen geprägte On-off-Beziehung geführt, die der Sänger in seinem 2014 erschienenen Debütalbum "Montevallo" verarbeitet haben soll.