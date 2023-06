Babyglück: Al Pacino ist mit 83 Jahren erneut Vater geworden

Hollywoodstar Al Pacino ist mit 83 Jahren erneut Vater geworden. Seine Partnerin Noor Alfallah soll "unlängst" entbunden haben, wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet.

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass der 83-jährige Hollywoodstar Al Pacino (83) erneut Vater werden wird. Nun soll Pacinos Partnerin Noor Alfallah (29) "unlängst" entbunden haben, . Pacino und seine 29-jährige Freundin sollen angesichts ihres Babyglücks "begeistert" sein.

Al Pacino und Noor Alfallah gehen bereits wieder aus

Name, Geschlecht oder Geburtsdatum des neugeborenen Kindes sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Die frisch gebackenen Eltern besuchten am gestrigen Mittwochabend das Sunset Tower Hotel in Los Angeles für ein Abendessen, wie "TMZ" vorliegende Fotos zeigen. Beim Verlassen des Lokals saß die junge Mutter am Steuer eines Fahrzeugs, während Oscarpreisträger Pacino auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte.

Für Leinwandlegende Pacino ("Der Pate", "Heat") ist es das insgesamt vierte Kind - und das erste mit seiner Partnerin Alfallah. Aus einer Beziehung mit Jan Tarrant stammt seine älteste Tochter Julie (33), mit seiner ehemaligen Partnerin Beverly D'Angelo (71) hat er zudem die 22-jährigen Zwillinge Olivia und Anton. Verheiratet war Pacino nie. Mit Noor Alfallah soll der Star während der Corona-Pandemie zusammengefunden haben.