Babybauch-Foto! Sängerin Annemarie Eilfeld erwartet ihr erstes Kind

Schlagersängerin Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt erwarten das erste gemeinsame Kind. "Ich habe vor Glück geweint, gelacht und gekreischt", sagt sie. Denn der Weg zur Schwangerschaft war nicht einfach.

Schlagersängerin Annemarie Eilfeld (32) und ihr Freund Tim Sandt (31) erwarten Nachwuchs. "Während einer Routine-Untersuchung bemerkten wir beim Ultraschall, dass ich in der sechsten Woche war. Ich habe vor Glück geweint, gelacht und gekreischt", . "Ich habe Tim dann ein Buch für werdende Papas geschenkt und das Ultraschallbild hineingelegt", so Eilfeld weiter. "Er war auch total glücklich!"

Ihre Chancen, natürlich schwanger zu werden standen "bei 25 Prozent"

Doch damit nicht genug, die gebürtige Sachsen-Anhaltinerin, die durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2009 bekannt wurde, macht auch keinen Hehl daraus, dass der Weg zum Babyglück kein einfacher war. "Meine Chancen, natürlich schwanger zu werden, standen laut meiner Frauenärzte bei 25 Prozent. Das hat uns sehr den Wind aus den Segeln genommen und mich persönlich sehr frustriert", sagte sie dem Boulevardblatt.

In einem Q&A wurde sie nun noch deutlicher. Auf die Frage, wie sie gemerkt habe, dass sie die Hormonstörung PCOS (Polyzystisches Ovar-Syndrom) habe, schrieb Eilfeld: "Ich hatte einen unregelmäßigen Zyklus, schlechte Haut und konnte trotz Sport & Intervallfasten, mein Gewicht nicht mehr halten", so die Künstlerin. "Ultraschalluntersuchungen und Bluttests hätten es denn "eindeutig" gezeigt.

Im selben Frage-Antwort-Block , wie es ihr aktuell geht. "Alles gut, ich gehe fleißig zum Sport und in die Sauna, schreibe/komponieren neue Songs (für mich und andere) und mache alles, was mit gut tut", so Eilfeld.

Auf die Frage, ob sie wirklich schwanger sei, von ihrem deutlich erkennbaren Babybauch. Dazu scherzt sie: "Entweder das, oder ich habe die letzten 24 Wochen zu viel gefuttert". Somit dürfte sie also bereits im sechsten Monat sein...

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt sind seit fünf Jahren ein Paar.