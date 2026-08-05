Baby-Prinz Rupprecht feiert zweiten Geburtstag: Sophie von Bayern verrät Details

Happy Birthday, Klein-Rupprecht! Einer der jüngsten Wittelsbacher Prinzen feiert seinen zweiten Geburtstag. Die AZ hat mit Sophie von Bayern über die geplanten Festlichkeiten zum Ehrentag ihres Sohnes gesprochen.

Die kleine Lederhosn trägt Rupprecht (2) nicht nur beim Löwenmarsch, sondern auch an seinem Geburtstag.

Vor zwei Jahren machte er das Glück des royalen, bayerischen Traumpaars perfekt: Ein Jahr nach der märchenhaften Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern und seiner Sophie-Alexandra von Bayern in München erblickte Rupprecht Prinz von Bayern im August 2024 das Licht der Welt.

Doch wie feiert die Familie den zweiten Geburtstag ihres kleinen Prinzen am Donnerstag (6. August)? Das verrät Sophie-Alexandra von Bayern im Gespräch mit der AZ.

Wittelsbacher feiern Prinz Rupprecht: Das verrät Mama Sophie von Bayern der AZ

"Auf dem Land, ganz einfach und in seiner tollen kleinen Lederhosn, die er vom bayerischen Trachtenverband bekommen hat", erzählt die 37-Jährige am Rande des alljährlichen Sommerfests im Bayerischen Hof. Die fesche Hirschlederne, die die Trachtler dem kleinen Prinzen schon Anfang vergangenen Jahres zur Geburt festlich auf Schloss Nymphenburg überreichten, trug der Mini-Royal schon stolz auf den Schultern seines Vaters beim Löwenmarsch zugunsten der "Learning Lions", der gemeinnützigen Organisation des Wittelsbacher-Prinzen, die sich der Bildung junger Menschen in Kenia verschrieben hat, im vergangenen September (AZ berichtete).

Zweiter Geburtstag von Sohn von Prinz Ludwig: "Dankbar und glücklich"

Über das Leben mit Kind zeigte sich Ludwig Prinz von Bayern schon kurz vor dem ersten Geburtstag seines Sohnes im vergangenen Jahr erfrischend offen: "Es gibt gute und schlechte Nächte. Ich glaube, das kennen alle, die das schon mal durchgemacht haben", sagte der 44-Jährige der AZ am Rande einer Veranstaltung.

Und wie geht es der schönen Prinzessin mit den kanadisch-niederländischen Wurzeln mit ihrer Mutterrolle? Sophie-Alexandra von Bayern zeigt sich auf AZ-Nachfrage ganz selig: "Ich bin sehr dankbar und glücklich", bringt es die 37-Jährige auf den Punkt. Was sie ihrem Söhnchen zum zweiten Geburtstag wünscht: "Gesundheit und immer gute Laune!"

Benannt ist der künftige Kopf des Hauses Wittelsbach, der auf den vollen Namen Rupprecht Theodor Maria getauft wurde, übrigens nach dem letzten bayerischen Kronprinzen Rupprecht Maria Luitpold Ferdinand (1869 – 1955).