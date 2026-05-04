Baby-News bei "Sturm der Liebe"-Star: Vivien Wulf ist heimlich Mutter geworden

"Sturm der Liebe"-Star Vivien Wulf bestätigt auf Instagram die frohe Botschaft, dass sie Mutter geworden ist. Promis wie Lilly Becker und Sabine Lisicki gratulieren dem Paar herzlich.

Vivien Wulf (32) ist Mutter geworden, . Zu einem Bild, auf dem jeweils eine Hand von ihr, dem Vater des Babys, David Degen (43), und des Neugeborenen zu sehen ist, schreibt sie zu einem Herz-Emoji: "Du bist das schönste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können." In einer Story postete Wulf ein weiteres Bild mit einer grauen Decke und den Worten: "Du bist meine Sonne, mein Mond und all meine Sterne". Weitere Informationen zum Nachwuchs verriet die 32-Jährige nicht.

In den Kommentaren gibt es zahlreiche Glückwünsche von Fans und prominenten Freunden. Model Lilly Becker (49) gratuliert dort mit einem Herz-Emoji, von Schauspielerin Katharina Scheuba (32) heißt es: "So schön liebe Vivi, eine wunderbare gemeinsame erste Kuschelzeit!" Tennisstar Sabine Lisicki (36) freut sich ebenfalls mit den frischgebackenen Eltern und hinterlässt ein: "Awwww! Herzlichen Glückwunsch" in den Kommentaren, während TV-Star Isabell Stern (47) meint: "Wie toll! Gratulatione euch 3 und habt eine wunderbare erste Kennlernzeit."

Beziehung wurde 2025 bekannt

Dass "Sturm der Liebe"-Star Vivien Wulf und der ehemalige Schweizer Fußballspieler und heutige Verwaltungsratspräsident des FC Basel David Degen ein Liebespaar sind, wurde vergangenes Jahr bekannt. , auf dem die beiden elegant gestylt und Arm in Arm in die Kamera lächeln. Dass sie Nachwuchs erwarten, hatten sie vor der Geburt nicht öffentlich gemacht.

Vor ihrer Rolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" war Vivien Wulf, die auch Autorin und Unternehmerin ist, unter anderem in "Traumschiff"-Episoden zu sehen sowie in einigen Krimis und Fernsehserien. Ihr Debüt feierte die gebürtige Karlsruherin 2009 in "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei".