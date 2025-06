Baby-News bei Boris Becker: Jetzt packt Lilly Becker über Umzugspläne mit Sohn Amadeus aus

Aufregende Zeiten für den Becker-Patchwork-Clan: Boris Becker erwartet Nachwuchs mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. Für seine Ex-Frau Lilly Becker und den gemeinsamen Sohn Amadeus steht hingegen ein Umzug nach Düsseldorf an. Mit der AZ spricht Lilly Becker nun ganz offen über ihre Familiensituation – und verrät, wie ihr Teenagersohn wirklich über das bevorstehende Kapitel denkt.

Beim "WoMen on Top"-Award 2025 in Düsseldorf sprach Lilly Becker mit der AZ über Sohn Amadeus und den bevorstehenden Umzug nach Deutschland.

Für Lilly Becker (49) startete das Jahr 2025 besonders aufregend: Im Februar wurde die Niederländerin zur Dschungelkönigin gekrönt. Und es geht spannend weiter, denn die 49-Jährige möchte schon bald mit ihrem Sohn Amadeus (15) von London nach Düsseldorf umziehen. Im persönlichen AZ-Interview verrät Lilly Becker nun, ob sich der 15-Jährige auf Deutschland freut – und gewährt Einblicke in deren ganz besondere Mutter-Kind-Beziehung.

Lilly Becker zur AZ: "Ich zeige nicht, dass ich auch Angst habe"

Am 26. Juni 2025 fand in Düsseldorf der "WoMen on Top"-Award statt, zu dem auch Lilly Becker angereist war. Mit der AZ sprach das Model offen über ihren bevorstehenden Umzug in die Rheinmetropole und verriet, wie ihr Sohn Amadeus wirklich darüber denkt: "Ich habe ihm schon gezeigt, wo wir leben werden, und er freut sich auf das neue Kapitel. Er weiß, dass er zu dreiviertel deutsch ist." Da Boris Becker beruflich oft in Düsseldorf zu tun habe, könnten sich Vater und Sohn zukünftig wieder öfter sehen.

Die 49-Jährige erklärte im AZ-Interview: "Natürlich war Amadeus zuerst nervös, wie ich auch, aber er freut sich darauf, ins kalte Wasser zu springen. Und ich halte dabei seine Hand, denn wir tun es gemeinsam. Aber ich bin das Vorbild und zeige deshalb nicht, dass ich auch Angst habe." Doch wie steht es um die Deutschkenntnisse des Teenagers, der bislang in London zu Hause war? Dazu sagte Lilly Becker ehrlich: "[Diese sind] nicht existent. Wir beginnen bei Level eins, genau wie bei mir damals."

Lilly Becker und ihr Sohn Amadeus, den sie gemeinsam mit Tennis-Profi Boris Becker bekam. © imago/BOBO

Lilly Becker über Sohn Amadeus: "Er wünscht sich eine Freundin"

Während ihr Ex-Mann Boris Becker mit seiner neuen Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (34) schon bald im Babyglück schweben wird, zeigt sich Lilly Becker für die Erziehung des gemeinsamen Teenagersohnes verantwortlich. Der AZ verriet die schöne Niederländerin sogar, ob sich Amadeus bereits für Mädchen interessieren würde: "Oh ja! Er wünscht sich eine Freundin. Aber es ist eine sonderbare Zeit, denn heutzutage findet alles online statt und die Jungs haben jetzt Online-Freundinnen."

Lilly Becker als Löwenmama: "Woher kommen die Eltern?"

Doch für Lilly Becker sei das sogar von Vorteil, denn sie erklärte lachend: "Aber ich mag das. Denn wenn er mal wirklich eine Freundin mit nach Hause bringt, werde ich sie genau unter die Lupe nehmen: Woher kommen die Eltern, was machen sie genau?" Von der zukünftigen Partnerin ihres Sohnes hat die 49-Jährige schon eine konkrete Vorstellung: "Ich will, dass er eine Frau findet, die für sich einstehen kann, die eine starke Frau ist, weil er dann von ihr lernen wird."

"Er soll keine unterwürfige Frau nehmen"

Lilly Becker meinte zur AZ weiter: "Er soll keine unterwürfige Frau nehmen. Und sollte er sich doch in eine unterwürfige Frau verlieben, dann ist es seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie sich auf Augenhöhe begegnen. Manche Frauen mögen es natürlich, die Hausfrau zu sein. Auch ich habe es geliebt, Ehefrau zu sein – aber ich hatte noch so viel mehr in mir."

Aufnahme aus 2012: Boris Becker und Lilly Becker gingen bis 2018 als Paar durchs Leben, 2023 erfolgte die offizielle Scheidung. © imago/Photo News

Lilly Becker als "Helikopter"-Mutter: "Möchte auf keinen Fall scheitern"

Im persönlichen AZ-Interview verriet Lilly Becker auch, wie man sie sich als Mutter vorstellen könne: "Helikopter, Helikopter! (lacht) Seitdem ich alleinerziehend bin, bin ich echt zur Löwin geworden. Ich bin manchmal too much, ich sage meinem Sohn am Tag tausendmal, dass ich ihn liebe. Wenn ich unterwegs bin, ruft er mich jeden Abend an, um mir 'Gute Nacht' zu sagen. Ich habe nur das eine Kind und mein Traum war es immer, eine Mutter zu sein, weil ich selbst keine hatte. [...] Es ist mir eine Ehre, mein Kind großzuziehen."

Emotional erklärte Lilly Becker auch, was ihr in der Erziehung besonders wichtig sei: "Es ist meine Verpflichtung als Mutter, einen Mann großzuziehen, von dem eine Frau später mal nicht geheilt werden muss. Im Gegenteil, ich möchte, dass Amadeus Frauen mit Respekt behandelt, denn dann habe ich meinen Job gut gemacht. Wenn ich weiß, dass er ein guter Mensch ist, ehrlich ist und dass er seine Stimme für Gutes in dieser Welt benutzt, dann habe ich meine Pflicht erfüllt. Ich möchte auf keinen Fall scheitern als Mutter!"

Boris Becker erwartet Nachwuchs: "Kleines Wunder auf dem Weg"

Während Lilly Becker ihre Prioritäten als Mutter genau definiert, dreht sich derzeit auch bei Ex-Mann Boris Becker alles um das Thema Nachwuchs. Die Tennislegende gab nämlich kürzlich die Schwangerschaft seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro bekannt. Auf Instagram teilte der 57-Jährige ein Video, auf dem die 34-Jährige zärtlich über ihren kleinen Babybauch streichelt.

Seit 2024 ist Boris Becker mit Risikoanalystin Lilian de Carvalho Monteiro verheiratet. Die beiden werden Amadeus Becker schon bald zum großen Halbbruder machen. © imago/Alberto Gardin

Dazu schrieb Boris Becker: "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg... Das Beste kommt noch." Für den Ex-Tennisprofi ist es nach Noah Becker (31) und Elias Becker (25), die er mit Barbara Becker (58) bekam, sowie "Let's Dance"-Siegerin Anna Ermakova (25) und Amadeus Becker das fünfte Kind.