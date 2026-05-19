Baby-Freuden im Haus Wittelsbach: Prinz Corbinian gibt Geburt von Tochter bekannt

Das Haus Wittelsbach ist um ein weiteres Mitglied gewachsen. Corbinian Prinz von Bayern und Ehefrau Magdalena haben eine Tochter bekommen. Was ist bislang bekannt?

Es ist noch gar nicht so lange her, da verkündete das Haus Wittelsbach die Geburt eines kleinen Prinzen. Im Februar 2026 wurden Prinz Hubertus und Prinzessin Catiana Eltern von Xaver. Jetzt kam ein weiteres Mitglied der Adelsfamilie zur Welt. Xaver bekam eine Spielkameradin.

Prinz Corbinian und Prinzessin Magdalena sind Eltern geworden

Corbinian Prinz von Bayern und seine Ehefrau, Magdalena Prinzessin von Bayern, haben eine Tochter bekommen. Die kleine Sophia erblickte bereits Ende März das Licht der Welt, wie die Familie in den sozialen Medien mitteilt. Dass die Geburt erst jetzt verkündet wurde, ist bei den Wittelsbachern keine Seltenheit. Auch bei Prinz Xaver wartete das Adelshaus mehrere Wochen, bevor die süßen Baby-News verkündet wurden.

Neue Wittelsbacher Prinzessin: Das ist die kleine Sophia

Wie die frisch gebackenen Eltern der kleinen Prinzessin weiter mitteilen, wurde Sophia am Christi-Himmelfahrts-Wochenende getauft. "Die Eltern bedanken sich sehr für die vielen herzlichen Glück- und Segenswünsche zur Geburt ihrer Tochter", schreibt die Familie zum ersten Schnappschuss auf Instagram.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Eltern der Mini-Prinzessin hatten im August 2023 geheiratet. Prinz Corbinian ist der Sohn von Christoph Prinz von Bayern. Dessen Vater Prinz Rasso war der Bruder von Ludwig Karl Maria Prinz von Bayern, der wiederum der Großvater des heutigen Prinzen Ludwig ist.