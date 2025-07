Baby-Debüt: Erster Auftritt von Prinzessin Beatrice mit Tochter Athena

Ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Athena ist Prinzessin Beatrice erstmals mit Baby zu einem öffentlichen Event erschienen. Gemeinsam mit ihrer Familie feierte sie in London die englischen Fußballfrauen.

Prinzessin Beatrice (36) hat sich erstmals bei einem öffentlichen Event mit ihrer Tochter Athena gezeigt. Sie besuchte am Dienstag mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) und ihren Töchtern Sienna (3) und Athena die Siegesparade des englischen Frauen-Fußballteams in London. Auch Mozzis Sohn Christopher Woolf "Wolfie" (9), der aus einer früheren Beziehung stammt, stand bei seiner Familie.

Mozzi trug die sechs Monate alte Athena in einer Trage vor der Brust. Fotos zeigen das Baby bis auf die hellen Socken ganz in Zartrosa gekleidet. Auf einem Bild ist die Prinzessin zu sehen, wie sie sich ihrer jüngeren Tochter zuwendet und sie sanft am Ohr berührt.

Tochter Athena wog bei Geburt nur zwei Kilogramm

ihrer gemeinsamen Tochter hatte Mozzi im Januar geteilt, eine Woche nach der eigentlichen Geburt. "Wir alle (einschließlich Wolfie und Sienna) sind bereits völlig vernarrt in sie", verkündete er die frohen Neuigkeiten auf Instagram. "Unsere Herzen sind voller Liebe für dich, kleine Athena", schrieb er weiter zu einem Foto seiner neugeborenen Tochter. In dem Beitrag teilte er auch ihren vollständigen Namen: Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi.

Später erklärte Beatrice in einem Essay für die , ihre zweite gemeinsame Tochter sei ein paar Wochen zu früh zur Welt gekommen. Nur rund zwei Kilogramm habe das Baby bei der Geburt gewogen - deutlich weniger als das Normalgewicht von etwa dreieinhalb Kilo.

Vor der Frühgeburt beschäftigten sie viele Fragen. "Wird es gesund zur Welt kommen? Wird es Komplikationen geben? Wie wirst du das restliche Familienleben unter einen Hut bringen, während du versuchst, einen winzigen Menschen sicher und gesund zu halten?", schilderte sie ihre Gedanken und ergänzte: "Diese Ungewissheit hinterlässt eine überwältigende Angst vor dem Unbekannten." Die Sorgen stellten sich als unbegründet heraus. Ihr Baby kam gesund zur Welt und es gehe ihm gut, teilte sie mit.

Erstes Kind kam 2021 zur Welt

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi sind offiziell seit 2018 ein Paar. Im September 2019 gaben sie ihre Verlobung bekannt, im folgenden Juli feierten sie ihre Hochzeit in der All Saints Chapel in Windsor. Am 18. September 2021 begrüßten sie Tochter Sienna auf der Welt. Mozzi brachte zudem seinen Sohn "Wolfie", den er mit Architektin Dara Huang hat, mit in die Ehe. Am 22. Januar 2025 wurde dann Tochter Athena geboren.