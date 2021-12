Baby-Boom 2021: Diese Promis freuten sich über Nachwuchs

Bushido und Anna-Maria Ferchichi bekamen gleich dreifachen Familienzuwachs und Promi-Kinder wie Alessio Lombardi-Engels und Archie Mounbatten-Windsor freuten sich über Geschwisterchen. Diese Stars wurden 2021 Eltern.

Die anhaltende Corona-Pandemie scheint 2021 einen wahren Baby-Boom ausgelöst zu haben. Das machte sich auch in der Welt der Stars und Royals bemerkbar. Diese Prominenten freuten sich über Nachwuchs.

Still und heimlich...

Während zahlreiche werdende Mütter ihre Schwangerschaftskugel stolz präsentieren, entschieden sich in diesem Jahr viele Stars dazu, vorerst geheim zu halten, dass sie ein Kind erwarteten. Ihren Bauch zum ersten Mal der Welt präsentiert haben das deutsche Topmodel Toni Garrn (29) und die britische Sängerin Ellie Goulding (34) jeweils . Davor waren ihre Schwangerschaften öffentlich nicht bekannt. Gouldings Sohn kam Anfang Mai zur Welt und ist das erste gemeinsame Kind der Künstlerin und ihres Ehemanns Caspar Jopling. Toni Garrn und ihr Ehemann, Schauspieler Alex Pettyfer (31), wurden im Juli zum ersten Mal Eltern.

Ähnlich überraschend kamen auch die Babynews von Scarlett Johansson (37) Mitte August des Jahres. Am gleichen Tag, an dem ihre Schwangerschaft öffentlich wurde, machte die Nachricht die Runde, dass sie ihr Kind bereits bekommen habe. Ehemann Colin Jost (39) bestätigte die freudige Nachricht kurze Zeit später .

Naomi Campbell sorgte ebenfalls für Schlagzeilen, als sie im Mai verkündete, mit 50 Jahren Mutter geworden zu sein. Über einen Partner an ihrer Seite oder eine Schwangerschaft war zuvor nichts bekannt. Emma Stone (33), Natalie Dormer (39) und Kirsten Dunst (39) konnten ihre Schwangerschaften ebenfalls lange Zeit verheimlichen, bevor die freudigen News im Laufe dieses Jahres verkündet worden sind.

Viele Urenkel für Queen Elizabeth II.

Auch bei den Royals gab es 2021 reichlich Nachwuchs. So wurde Queen Elizabeth II. (95) in diesem Jahr allein vier Mal Urgroßmutter. Aktuell hat sie insgesamt zwölf Urenkel. Das erste royale Baby der englischen Königsfamilie erblickte im Februar das Licht der Welt. Prinzessin Eugenie (30), Tochter von Prinz Andrew (61), und Ehemann Jack Brooksbank (31) hießen Söhnchen August Willkommen. Der kleine Lucas Philip Tindall, Sohn von Zara Tindall (39) und ihrem Ehemann Mike Tindall (42), machte die Queen zum zehnten Mal zur Urgroßmutter. Er kam am 21. März zur Welt.

Doch damit nicht genug: Am 4. Juni bekam Archie sein erstes Geschwisterchen. Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) wurden zum zweiten Mal Eltern und freuten sich über die Geburt von Töchterchen Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. Am 18. September wuchs die britische Königsfamilie um ein weiteres Mitglied: Auch Eugenies Schwester, Prinzessin Beatrice (33), ist zum ersten Mal Mutter geworden. Sie und ihr Gatte Edoardo Mapelli Mozzi (38) gaben ihrer Tochter den Namen Sienna Elizabeth.

Das schwedische Königshaus freute sich 2021 ebenfalls über Baby-News. Prinz Carl Philip (41) und Prinzessin Sofia von Schweden (36) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Am 26. März kam ihr dritter Sohn, Prinz Julian Herbert Folke, Herzog von Halland, zur Welt.

Nachwuchs bei den deutschen Stars

Baby-News gab es 2021 zudem von vielen deutschen Stars, zuletzt am zweiten Weihnachtsfeiertag von YouTube-Star Dagi Bee (27). Sie und Ehemann Eugen sind seit 23.12. Eltern von Sohn Nelio.

Außerdem bescherte das Jahr gleich dreifachen Nachwuchs aus dem Bachelor-Universum: Johannes Haller (33) und Jessica Paszka (31) lernten sich bei der "Bachelorette" kennen und fanden 2020 schließlich (wieder) zueinander. Im Mai dieses Jahres wurde ihr Glück um die kleine Hailey-Su erweitert. Jessi und Nik Schröder, die zwar beide an "Bachelor"-Formaten teilgenommen, sich aber erst später gefunden haben, wurden im Herbst ebenfalls zum ersten Mal Eltern. Hailey Emilia erblickte am 2. September das Licht der Welt. Und auch die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin und Ex-Freundin von Johannes Haller, Yeliz Koc (28), wurde 2021 Mutter. Ihre Tochter Snow Elanie kam im Oktober zur Welt. Die Beziehung zwischen ihr und dem Vater ihres Kindes, Jimi Blue Ochsenknecht (30), zerbrach wenige Wochen zuvor.

Großen Familienzuwachs gab es auch bei Bushido (43) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (40). Sie sind am 11. November Eltern von Drillingen geworden. Die drei Mädchen tragen die Namen Leonora, Naima und Amaya. Damit ist der heimische Familienhaushalt auf stolze zehn Mitglieder gewachsen.