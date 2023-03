Avril Lavigne schickt Oben-ohne-Demonstrantin von der Bühne

Avril Lavigne hat am Montag bei den Juno Awards im kanadischen Edmonton eine Oben-ohne-Demonstrantin mit Nachdruck von der Bühne verwiesen.

Die kanadische Sängerin Avril Lavigne (38) wurde am vergangenen Montag bei den kanadischen Juno Awards in Edmonton auf der Bühne gestört. Eine Demonstrantin enterte oben ohne die Bühne, auf deren Rücken war unter anderem die Botschaft "Save the green belt" (zu Deutsch: "Schützt den Grüngürtel") zu lesen. handelt es sich dabei offenbar um einen Hinweis auf einen umstrittenen Entwicklungsplan der Regierung von Ontario.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dem Bericht zufolge wollte Lavigne gerade den Sänger AP Dhillon (30) ankündigen, als die Demonstrantin mit pinker Hose und Kopftuch erschien. Zunächst versuchte die Musikerin, die Protestlerin zu ignorieren, drehte sich dann aber um und erklärte ihr unter Lachen, aber mit deutlichen Worten ("Get the f-k off, bitch"), dass sie die Bühne verlassen solle. Anschließend wurde die Demonstrantin von einem Sicherheitsmann die Treppen hinabgeführt. Ob die Aktion weitere Konsequenzen für sie hatte, ist nicht bekannt.

Sie sahnte einen Preis ab

Lavigne hatte an dem Abend auch noch ein freudigeres Ereignis zu feiern: Ihr wurde der TikTok Juno Fan Choice Award verliehen. "Danke an meine großartigen Fans, die für mich gestimmt haben", schrieb die Musikerin . "Das ist mein zehnter Juno Award und mein vierter Fan Choice Award. Prost auf die nächsten 20 Jahre!" Als kleine Anspielung auf die Protest-Aktion verpackte sie in einem P.S. noch einmal die Worte, die sie der Demonstrantin entgegengebracht hatte. Nach der Show wurde sie laut "New York Post" zudem nach den unvergesslichsten Momenten aus 20 Jahren Preisverleihung gefragt, und Lavigne antwortete: "Das wird definitiv als eines der Highlights in die Geschichte eingehen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert