Autounfall: Das sind die Konsequenzen für Comedian Pete Davidson

Im März soll Pete Davidson mit seinem Auto in ein Haus gekracht sein. Nun belangt ihn die Staatsanwaltschaft. Er soll sich wegen "rücksichtslosen Fahrens" verantworten.

Pete Davidson (29) muss sich wegen "rücksichtslosen Fahrens" verantworten: Drei Monate nachdem er in ein Haus in Beverly Hills gefahren ist, hat der Comedian und Schauspieler offenbar erfahren, was auf ihn zukommt. , dass der US-Star wegen des Vergehens zur Rechenschaft gezogen werden soll. Vor zwei Monaten hat dem Bericht zufolge die Polizei von Beverly Hills den Fall an den Staatsanwalt weitergeleitet. Die örtliche Polizei hatte demnach im März die Untersuchungen aufgenommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Wir glauben, dass Herr Davidson rücksichtsloses Fahren begangen hat", heißt es dem Bericht nach in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft. Das habe letztendlich dazu geführt, dass er in ein Haus gefahren sei. "Zum Glück wurde bei dieser Kollision niemand ernsthaft verletzt. Wir wissen, dass rücksichtsloses Fahren verheerende Folgen haben kann."

Fahrzeug kam von der Straße ab

Der Unfall ereignete sich am 4. März. Davidson soll angeblich in einem Wohngebiet unterwegs gewesen sein, als sein Fahrzeug aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße abkam, so die Vorwürfe. Das Auto soll den Anschuldigungen zufolge dann einen Hydranten umgefahren und die Ecke eines Hauses getroffen haben. Weder Davidson noch einer der Bewohner des Hauses wurden verletzt. Ende Juli soll der Fall offenbar vor einen Richter kommen.

Laut , das im März zuerst über den Unfall berichtet hatte, saß Pete Davidson damals selbst am Steuer des Fahrzeugs. Mit dabei soll demnach auch die Freundin des Stars gewesen sein, Schauspielerin Chase Sui Wonders (27). Die beiden sollen Gerüchten zufolge seit Ende letzten Jahres ein Paar sein. Im August 2022 hatte sich der Comedian nach rund neun Monaten von Kim Kardashian (42) getrennt.

Mit Chase Sui Wonders soll er nach wie vor glücklich sein, . Eine anonyme Quelle sagte demnach: "Er kümmert sich wirklich sehr um sie und denkt, dass sie einfach die Beste ist." Der Insider fügte über Davidson hinzu, dass "er sich mit der Beziehung Zeit lässt", obwohl das Paar "sehr eng" und "sehr glücklich" zusammen sei.