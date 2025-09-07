Austin Butler und Emily Ratajkowski heizen Liebesgerüchte an

Austin Butler und Emily Ratajkowski wurden zusammen in einer New Yorker Bar gesehen. Die beiden sollen sich während eines intimen Gesprächs sehr nahegekommen sein.

Austin Butler (34) und Emily Ratajkowski (34) sorgen für neue Liebesgerüchte. Der "Elvis"-Star und das Model wurden am Freitag bei einem gemeinsamen Barbesuch in New York City erwischt - und die Körpersprache sprach eine deutliche Sprache, .

Fotos zeigen die beiden in entspannter Atmosphäre im angesagten Waverly Inn im West Village. Während Butler ein schlichtes weißes T-Shirt trug, entschied sich Ratajkowski für ein dunkles trägerloses Oberteil. Bei Cocktails vertieften sie sich in angeregte Unterhaltungen. Butler soll auch seinen Arm um die Schultern der Influencerin gelegt haben.

Bereits zuvor waren Butler und Ratajkowski zusammen gesichtet worden - bei der Afterparty zu Butlers neuem Film "Caught Stealing" in Manhattan. Auf Social-Media-Posts der Veranstaltung war zu sehen, wie der Schauspieler mit seinen Co-Stars Zoë Kravitz, Matt Smith und Bad Bunny sowie Regisseur Darren Aronofsky feierte. Ratajkowski erschien im Hintergrund eines Fotos und schien sich bereits damals lebhaft mit Butler zu unterhalten. Vertreter beider Stars äußerten sich bislang nicht zu den Spekulationen über eine mögliche Romanze.

Spekulationen um Pärchen-Konstellationen

Das Gerüchte-Karussell dreht sich damit munter weiter. Butler hatte sich Ende 2024 nach drei Jahren von Topmodel Kaia Gerber (24) getrennt. , die Beziehung sei "einfach ausgelaufen". Zuvor war der Schauspieler acht Jahre lang mit "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens (36) liiert, bevor die beiden im Januar 2020 getrennte Wege gingen. Jüngst kamen Gerüchte auf, dass sich Butler mit "Caught Stealing"-Co-Star Zoë Kravitz (36) bestens versteht, sie sollen jedoch nur befreundet sein.

Ratajkowski wiederum reichte 2022 ihre Scheidung ein. Die Trennung von Ehemann Sebastian Bear-McClard (44) folgte nach vier Jahren Ehe, nachdem sie 2018 heimlich geheiratet hatten. Aus der Verbindung stammt ihr Sohn, der mittlerweile vier Jahre alt ist. Seit der Scheidung wurde die 34-Jährige bereits mit Prominenten wie Brad Pitt, Pete Davidson, Eric André, Harry Styles und Country-Sänger Shaboozey in Verbindung gebracht.

Harry Styles soll wiederum mit Zoë Kravitz ein neues Promi-Traumpaar bilden. Die beiden wurden zuletzt in Rom, New York und London gemeinsam gesichtet.