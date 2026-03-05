Ausstieg bei Wildecker Herzbuben: Wilfried Gliem lästert über Ex-Kollege

Wilfried Gliem urteilt über seinen einstigen Wildecker-Herzbuben-Kollegen Wolfgang Schwalm. Bestimmte Aussagen stießen dem 79-Jährigen sauer auf. Was hat Gliem jetzt zu sagen?

Vor etwa einem Jahr wurde bekannt, dass die Wildecker Herzbuben Wolfgang Schwalm (71) und Wilfried Gliem (79) nicht länger als Duo auftreten. Sie beendeten ihre Zusammenarbeit – Gliem zog sich aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne zurück. Jetzt macht Wolfgang Schwalm mit einem neuen Partner weiter. Ausgerechnet Mirko Reeh (49), TV-Koch und Großneffe von Wilfried Gliem, wird künftig bei einigen Auftritten an der Seite von Schwalm stehen. Zuvor veröffentlichte der 71-Jährige im Alleingang eine neue Version des "Wildecker Herzbuben"-Klassikers "Herzilein". Sein einstiger Kollege hat dazu eine klare Meinung.

Wildecker Herzbuben: Wilfried Gliem urteilt über Ex-Kollege Wolfgang Schwalm

Im ist "Herzbube Wolfgang" teilweise tänzelnd auf der Bühne zu sehen. Wilfried Gliem urteilt im Interview mit der Zeitschrift "Revue Heute": "Im Video hätte er besser nur sitzen sollen. Wenn man so einen Körper hat wie er oder ich, und Tanzbewegungen macht, sieht das [...] immer ein wenig eigenartig aus." Gliem scheint von der Performance seines einstigen Musikerkollegen nicht allzu begeistert zu sein.

Klare Ansage: "Er kann nicht mal allein von einem Stuhl aufstehen"

Nicht nur Schwalms Leistung im neuen "Herzilein"-Musikvideo stieß Wilfried Gliem sauer auf. Im vergangenen Jahr äußerte "Herzbube Wolfgang", sein einstiger Kollege sei nicht mehr in der körperlichen Verfassung, aus eigener Kraft die Bühne zu betreten. "Das stimmt, aber er auch nicht", stellt Gliem klar. Der 79-Jährige, der mittlerweile auf den Rollstuhl angewiesen ist, sagt über Schwalm: "Wenn da drei Stufen sind, braucht er Hilfe, damit er hochkommt. Das vergisst er immer. Er kann nicht mal allein von einem Stuhl aufstehen, das kann ich zum Beispiel noch." Schwalm komme beim Gehen zwar ohne Hilfe zurecht, doch sein Ex-Kollege betont: "Er ist körperlich auch angeschlagen."

Wilfried Gliem und Wolfgang Schwalm bei ihrem letzten gemeinsamen Auftritt im September 2025 beim "HeidiFest" in München. © imago/Breuel-Bild

Körperliche Beschwerden von Wilfried Gliem: "Ich habe Pflegestufe 3"

Seine eigenen körperlichen Einschränkungen gehen an Wilfried Gliem natürlich nicht spurlos vorbei. Er beklagt scheinbar große Probleme an einem seiner Füße. Gliem wünscht sich Heilung und hofft, dass er bald wieder "ohne Hilfe allein in die Dusche gehen kann". Dieses Ziel scheint längst nicht erreicht. "Ich habe Pflegestufe 3", so der 79-Jährige. Demnach ist Wilfried Gliem im Alltag auf umfangreiche Pflege angewiesen. "Das kommt auch durch den Diabetes. Die Augen sind dadurch geschädigt, wobei ich noch sehen kann."

"Mit der Zeit ging die Kraft verloren"

Auf den Rollstuhl könne der gebürtige Hesse nicht mehr verzichten. Zwar sei er noch imstande, zu gehen, "aber nur am Rollator. Und auch damit fangen nach zehn Metern die Rückenschmerzen an. Daher sitze ich lieber im Rollstuhl." Wilfried Gliem verrät: "Ich wiege jetzt zwischen 120 und 130 Kilo. Vor 20, 30 Jahren konnte ich das Gewicht locker schleppen, aber mit der Zeit ging die Kraft verloren."

Wilfried Gliem und seine Frau Elke im Juni 2007. © imago/Eventpress

Wenn ihn im Alltag mal die Trauer überkommt, dass er mittlerweile körperlich eingeschränkter ist als früher, könne sich Gliem auf motivierende Worte seiner Frau Elke immer verlassen. Mit ihr ist der Schlagerstar seit 55 Jahren verheiratet.