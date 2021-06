Ausstellungseröffnung: Königin Letizia besticht mit schlichter Eleganz

Eleganter Auftritt von Königin Letizia: In Madrid eröffnete sie eine Ausstellung in einem weißen Kleid und Schlangenmusterpumps.

Königin Letizia von Spanien (48) eröffnete am Dienstag (8. Juni) in Madrid eine Ausstellung über die Schriftstellerin und Feministin Emilia Pardo Bazán (1851-1921). In die spanische Nationalbibliothek kam die ehemalige Journalistin in einem gewohnt stilsicheren Outfit.

Schuhe und Handtasche in Schlangenmusteroptik

Zu einem schlichten ärmellosen Kleid in Weiß, das ihre durchtrainierten Arme betonte und bis zu den Waden reichte, kombinierte die Ehefrau von König Felipe VI. (53) eine ebenfalls weiße Mundschutzmaske. Auffallende Akzente setzte die 48-Jährige mit einer Clutch und ihren Pumps - beide in grauer Schlangenlederoptik.

Ihre in der Kopfmitte gescheitelten braunen Haare ließ Letizia glatt über die Schultern fallen. Das Make-up hielt sie ebenfalls gewohnt dezent und betonte lediglich ihre Augen mit Kajal und Mascara. Auf Schmuck verzichtete die zweifache Mutter fast komplett, lediglich ein schönes Paar goldene Ohrringe sorgte für einen weiteren Hingucker.