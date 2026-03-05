Da hat sich Anouschka Renzi ein fettes Eigentor geschossen: Im Streit mit einem "Promis unter Palmen"-Kandidat wird die Schauspielerin ausfallend und beschimpft ihn mit homophoben Beleidigungen. Ihre Ausrede nach dem Aussetzer dürfte für Kopfschütteln in der LGBTQI*-Community sorgen.

Was hat sich Anouschka Renzi nur bei ihrem jüngsten Auftritt in der TV-Show "Promis unter Palmen" gedacht? Die Schauspielerin ist bekannt dafür, sich in Reality-Formaten etwas grantiger zu präsentieren. Ihre aktuellen Aussagen dürften viele jedoch sprachlos zurücklassen. In der Sat.1-Sendung beschimpft sie einen schwulen Kandidaten homophob und zieht danach persönliche Konsequenzen.

Achtung, Spoiler : Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Promis unter Palmen", die aktuell auf Joyn zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Montag (9. März, 20.15 Uhr) auf Sat.1 ausgestrahlt.

"Hysterische Tu***": Homophobe Beschimpfung bei "Promis unter Palmen"

"Du bist eine hysterische Tu***, die sich positionieren will." Mit dieser Aussage gegenüber Martin Angelo, bekannt aus "Prince Charming", schockiert Anouschka Renzi ihre Promi-Mitstreiter. Der Schauspielerin scheint es nicht zu passen, dass der Reality-Darsteller sich über ihre Launen echauffiert und sie als "Meckerziege" bezeichnet hat. Für ihren schwulenfeindlichen Aussetzer wird sie direkt von den restlichen VIPs zur Ordnung gerufen. "Das sagt man nicht", sagt etwa Dilara Kruse deutlich.

Doch der Streit-Zug ist ins Rollen gebracht, Anouschka Renzi und Martin Angelo gehen sich verbal an die Gurgel. "Du bist für mich eine alte, frustrierte Frau, die Gays und Girls überhaupt nicht supportet", schimpft der ehemalige "Prince Charming"-Star. Renzi verlässt daraufhin die Gruppe und sagt im Gespräch mit der Produktion: "Ich möchte hier raus. Ich habe es nicht nötig, mich von Martin Angelo mit Ghettosprache beleidigen zu lassen."

Mit Martin Angelo gerät Anouschka Renzi heftig aneinander. © Joyn/Isabella Toennes

Anouschka Renzi betont: "Wusste nicht, dass das verboten ist"

Vorerst kommt es aber nicht zum verfrühten Auszug der Schauspielerin, sie kehrt in die Villa von "Promis unter Palmen" zurück. Statt sich für ihre diskriminierenden Beleidigungen zu entschuldigen, provoziert sie wieder Streit. Als Martin Angelo ihr sagt, sie solle sich für ihre Aussagen schämen, legt Anouschka Renzi nach und wiederholt ihre homophoben Beschimpfungen mehrere Male. Erst nachdem mehrere VIPs ihr ins Gewissen reden, bittet sie um Verzeihung – doch dafür ist es längst zu spät.

Die Begründung, warum Anouschka Renzi schwulenfeindliche Aussagen getätigt hat, dürfte viele Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen sprachlos machen: "Ich wusste nicht, dass das verboten ist." Martin Angelo nimmt die Ausrede nicht ernst und auch die Schauspielerin zieht ihre Konsequenzen aus ihrem Verhalten: Sie verlässt die Show freiwillig – und betont, nie wieder an einer derartigen Show teilnehmen zu wollen. Wie lange dieses Versprechen wohl anhält?