Ausnahmezustand in der Staatskanzlei: Markus Söder enthüllt Geheim-Dreh mit TV-Legende

Markus Söder wird jetzt zum Kinostar: Der bayerische Ministerpräsident hat enthüllt, dass es in der Staatskanzlei zu ganz geheimen Dreharbeiten gekommen ist. Welche TV-Legende hat er dabei getroffen?

Was war denn da los in der Bayerischen Staatskanzlei? Markus Söder spricht von einem "Ausnahmezustand in den Gängen", als sich unter den Mitarbeitern die Kunde von geheimen Dreharbeiten verbreitete. Auslöser der Aufregung war einer der bekanntesten Entertainer Deutschlands, der die oberste Landesbehörde Bayerns enterte: Hape Kerkeling.

Ungeplante Dreharbeiten mit Markus Söder: "Es gab kein Skript"

Der legendäre Comedystar war allerdings nicht als er selbst zu Gast: Der 61-Jährige schlüpfte für seinen neuen Kinofilm in die Rolle seiner gefeierten Kunstfigur Horst Schlämmer. In der Bayerischen Staatskanzlei wurde eine Szene gemeinsam mit Markus Söder gedreht – komplett ohne vorab besprochenem Plan. "Es gab kein Skript", verrät der Ministerpräsident in einem Beitrag auf Facebook. Die Dreharbeiten seien "improvisiert, schnell und ungeplant" gewesen.

Und was war die Aufgabe von Markus Söder? Sein einziger Ausgangspunkt war ein spontanes Interview mit Hape Kerkeling als Horst Schlämmer. Es sei ein "außergewöhnlicher Dreh mit viel Humor" gewesen, wie der 59-Jährige betont. Wie die große Kinopremiere des Politikers beim Publikum ankommen wird, bleibt noch abzuwarten – "Horst Schlämmer sucht das Glück" läuft erst ab dem 26. März in den Kinos.

Bereits 2018 stand Markus Söder mit Hape Kerkeling auf der Bühne und überreichte ihm neben Barbara Schöneberger den Bayerischen Filmpreis. © imago/Spöttel Picture

Hape Kerkeling: "Söder besitzt deutlich mehr Humor"

Mit den Dreharbeiten könnte für Markus Söder ein Traum in Erfüllung gegangen sein, denn er ist seit Jahren ein großer Fan von Hape Kerkeling und dessen Kunstfigur Horst Schlämmer. Die überspitzten Aktionen des fiktiven Chefredakteurs vom Grevenbroicher Tagblatt feiert er als "großartige Comedy".

Und wie steht Kerkeling selbst zum bayerischen Ministerpräsidenten? "Ich glaube, Markus Söder besitzt deutlich mehr Humor, als man ihm gemeinhin zutraut", sagte der Komiker vor wenigen Tagen zu "Gala". In der entsprechenden Szene habe er mit dem CSU-Mann "einfach über Gott und die Welt geplaudert". Ob Söder dabei eher in ein positives oder doch negatives Licht gerückt wird? Das sehen die Zuschauer ab nächster Woche im Kino.