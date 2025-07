Die Bavaria Filmstadt hat seine Pforten für die Fans von "Sturm der Liebe" geöffnet. Beim Fantag hatten 1000 Zuschauer der erfolgreichen Serie die Möglichkeit, die Schauspieler und das Set zu besuchen. Wie kam das besondere Event an?

Einmal am Empfang vom Hotel Fürstenhof einchecken oder die Villa der Familie Saalfeld besuchen – das ist in der Realität eigentlich nicht möglich, denn die Orte existieren nur in der Serie "Sturm der Liebe". Dennoch hatten Fans jetzt die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und die Schauspieler am Set zu besuchen.

1000 Besucher stürmen Set von "Sturm der Liebe"

Am vergangenen Wochenende (12. und 13. Juli) wurden auf dem Gelände der Bavaria Filmstadt die Fantage von "Sturm der Liebe" gefeiert. Etwa 1000 Besucher hatten die Möglichkeit, ihre Lieblingsdarsteller zu treffen und sich die Münchner Drehorte live anzuschauen.

Doch nicht alle, die dabei sein wollten, hatten dazu Gelegenheit, denn die Tickets waren bereits nach nur wenigen Minuten ausverkauft.

Ausnahmezustand bei "Sturm der Liebe": 1000 Fans feiern mit Cast und Crew die Fantag in der Bavaria Filmstadt. © SARIPICTURE

Auf dem Filmgelände wurden die Fans unter anderem vom aktuellen "Sturm der Liebe"-Traumpaar Katharina Scheuba und Elias Reichert empfangen. "Es war ein ganz besonderer Tag für uns", teilen die beiden Schauspieler nach dem Event mit. "So viele liebevolle, herzliche Begegnungen mit Fans, die die Serie seit Jahren begleiten. Viele haben uns erzählt, wie lange sie schon 'Sturm der Liebe' schauen und wie sehr sie mit unseren Figuren mitfiebern. Wir sind wirklich dankbar, ein Teil davon sein zu dürfen und für die warme Energie, die uns entgegengebracht wird."

Das "Sturm der Liebe"-Traumpaar Katharina Scheuba und Elias Reichert tratscht mit seinen Fans. © Bernd Heppel/Bavaria Fiction

Fantage in Bavaria Filmstadt: "Sturm der Liebe"-Produzent spricht von "magischem Moment"

Auch Produzent Peter Proske-Clayton zeigte sich begeistert von dem großen Andrang ans Set von "Sturm der Liebe". "Es ist jedes Jahr wieder ein magischer Moment, wenn wir unsere Fans hier vor Ort begrüßen dürfen", erklärt er dazu und lobt die Loyalität der Zuschauer. Für ihn sei das "außergewöhnlich und motiviert uns sehr! Vielen Dank für eure unglaubliche Unterstützung, ihr seid der Grund, warum wir mit so viel Leidenschaft die Geschichten aus Bichlheim erzählen!"