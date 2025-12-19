Ausgeplaudert: Monika Gruber verrät wahren Grund für kurzzeitiges Bühnen-Aus

Kurz vor ihrem Tour-Comeback verrät Monika Gruber, warum es eigentlich zum kurzzeitigen Bühnen-Aus kam. Sie spricht dabei von Ängsten und unschönen Vergleichen...

Monika Gruber (54) kehrt im Frühjahr mit einem neuen Bühnenprogramm zurück. Die Tickets verkaufen sich gut und Grubers Vorfreude auf ihr Comeback ist groß. Dabei feierte sie noch im Frühjahr 2024 in der Olympiahalle in München vor großem Publikum ihren Ausstand.

Monika Gruber verrät Grund für kurzzeitiges Bühnen-Aus

Kurz nach ihrem letzten Auftritt im Frühjahr 2024 betonte Gruber, dass ihr "Servus" von der Bühne mit einer "vergifteten Diskussionskultur" in Deutschland zu tun habe. Auch sagte die Kabarettistin, sie wolle künftig mehr Zeit mit der Familie verbringen. Jetzt schlägt sie ganz neue Töne an.

Im Podcast " " verrät die 54-Jährige, sie habe Druck und Angst verspürt, vor den Zuschauern bei ihren Live-Shows abzuliefern. Gruber habe befürchtet, dass das Publikum ihre Leistung auf der Bühne mit früheren Auftritten vergleicht.

"Ich kann mit dem Druck nicht mehr leben"

"Das war bei mir immer die Angst, dass die Zuschauer mir sagen: 'Ja, jetzt war es aber früher besser [...], jetzt wird es Zeit, dass sie geht.' Das war der Grund, warum ich gesagt hab, jetzt vor zweieinhalb Jahren: 'Ich glaub, ich kann mit dem Druck irgendwie nicht mehr leben'", offenbart die Gruberin.

Podcast-Gast und Gesprächspartner Willy Astor (64) kann diese Angst nachempfinden. Bei einem "Wetten, dass..?"-Auftritt vor mehreren Jahren habe der Kabarettist extreme Sorgen gehabt. "Die Angst ist aber auch ein Antreiber. [...] Das sorgt schon auch für viel Adrenalin und macht lebendiger", betont der 64-Jährige.

Mit ihrem Kabarettistenkollege Willy Astor spricht Monika Gruber über Bühnen-Angst. © imago/Stefan M. Prager

Monika Gruber kommt bei diesen Worten ins Grübeln: "So hab ich das noch gar nicht gesehen, aber das stimmt."

Darum kehrt die Gruberin zurück auf die Bühne

Der Grund, warum sie im Frühjahr 2026 auf die Bühne zurückkehren will, sei für die Gruberin schnell klar gewesen. Sie habe bemerkt: "Ohne Bühne gehts auch nicht." Die 54-Jährige meint, sie habe sich über die Jahre so sehr an Auftritte vor Publikum gewöhnt, dass sie nicht mehr darauf verzichten könne.