Ausgeplaudert: "Bachelor" Paul Janke macht Detail aus RTL-Vertrag publik

Seitdem er 2012 als "Der Bachelor" die Rosen verteilt hat, ist Paul Janke ein gern gesehener Gast im Reality-TV. Auch 2025 wird er bei "Bachelor in Paradise" als Barkeeper und Ratgeber in Erscheinung treten. Im persönlichen AZ-Interview packt Janke nun über das Dating-Format aus – und erzählt, welchen überraschenden Deal er mit RTL abgeschlossen hat.

Paul Janke (43) suchte 2012 in Südafrika als "Der Bachelor" nach der großen Liebe. Zwar gingen er und seine Auserwählte danach getrennte Wege, doch sollte sich die TV-Erfahrung für den Hamburger dennoch lohnen. In zahlreichen Formaten war Janke seitdem zu sehen – und wie RTL kürzlich bekannt gab, wird er auch in der 6. Staffel von "Bachelor in Paradise" dabei sein. Die AZ bat den sympathischen TV-Star zum persönlichen Gespräch – und entlockte ihm ein spannendes Detail aus seinem RTL-Vertrag.

Paul Janke über "Bachelor in Paradise": "Irgendwie mehr Niveau"

Beim "Audi Ascot Renntag" in Hannover zählte auch Paul Janke zu den Promi-Gästen. Im Interview mit der AZ kam der 43-Jährige auf die neue Staffel von "Bachelor in Paradise" zu sprechen, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll. Darin wird Janke zum wiederholten Male nicht als Kandidat, sondern als Barkeeper und Kummerkasten für die Singles in der Villa in Erscheinung treten.

Über die neue Staffel sagte er: "Man kann sich auf jeden Fall freuen. Es ist immer ein schöner Mix aus Drama auf der einen und Liebe auf der anderen Seite." Paul Janke ist aus Überzeugung erneut dabei: "Es hat irgendwie mehr Niveau im Vergleich zu anderen Sendungen. Und es ist da noch mal deutlich leichter, jemanden kennenzulernen als beim 'Bachelor' oder der 'Bachelorette'. Weil man wirklich die ganze Zeit zusammen ist, aufeinanderhockt und natürlich auch eine größere Auswahl hat."

Paul Janke ist bei "Bachelor in Paradise" für die Drinks und gute Ratschläge verantwortlich. © RTL/Frank Beer

Paul Janke über RTL-Deal: "Ist eigentlich alles offen"

Eigentlich läuft Paul Janke in der "Bachelor in Paradise"-Villa außer Konkurrenz. Doch was, wenn ihm eine der anwesenden Damen gefallen sollte? Der AZ verriet er, dass er in einem solchen Fall auch mitflirten dürfte: "Ja, es ist eigentlich alles offen. Klar, ich bin jetzt nicht tagsüber dabei und kann die Damen ausführen, aber ja – auch als Barkeeper kann man sich natürlich vergucken, keine Frage."

Auf AZ-Nachfrage, ob mit RTL diesbezüglich keinerlei Regeln vereinbart wurden, meinte Paul Janke: "Nein, überhaupt nicht." Nichtsdestotrotz nimmt der Ur-"Bachelor" seine Rolle als Dating-Guru ernst und ist in erster Linie für die Kandidaten und Kandidatinnen da: "Man ist ja auch irgendwie mittendrin. Und insofern fiebert man natürlich mit, wer sich am Ende findet und das macht schon echt Spaß."

Zweiter "Bachelor"-Anlauf für Paul Janke: Das würde er anders machen

Schließlich wollte die AZ von dem 43-Jährigen wissen, wie er 13 Jahre nach seiner "Bachelor"-Staffel über die Erfahrung denke. Würde er bei einer erneuten Chance etwas anders machen? "Ich würde eigentlich nichts anders machen, wenn ich ehrlich bin", verriet er im persönlichen Interview. "Ich würde es immer wieder so machen wie damals. Es hat natürlich schon mein Leben geprägt und ich bin auch im Nachhinein echt froh, dass ich das damals gemacht habe."