Ausgelassene Stimmung beim "Almauftrieb": Söder-Tochter feiert mit Partner

Am 28. Juni wurde am Tegernsee mit dem "Almauftrieb" die heißeste Trachtenparty des Sommers gefeiert. Zum vierten Mal luden Philip und Evelyn Greffenius zur Sommer-Edition ins Gut Kaltenbrunn ein. Welche VIPs sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten.

Diese Veranstaltung gehört mittlerweile zum Tegernseer Sommer genauso dazu wie die legendären Waldfeste: der "Almauftrieb", zu dem Philip und Evelyn Greffenius ("Edition Sportiva") am Sonntag (28. Juni) schon im vierten Jahr ins Gut Kaltenbrunn der Gastronomen Michael und Clarissa Käfer einluden. Der Sommer-Ableger des bekannten Oktoberfest-Events "Almauftrieb" hat auch einen festen Platz im Terminkalender vieler Prominenten. Das Gastgeber-Quartett konnte wieder zahlreiche VIPs aus Wirtschaft, Showbiz, Sport und Society sowie jede Menge Influencer begrüßen.

Sommerlicher "Almauftrieb" am Tegernsee

Los ging es um 13 Uhr mit einem Empfang für die VIP-Gäste unter freiem Himmel, die den Traumblick auf den Tegernsee genossen und Fotos für die zahlreich erschienenen Fotografen machten – Motiv See im Hintergrund! Ab 14 Uhr füllte sich dann die Location mehr und mehr. Es wurde zu Wiesnhits getanzt – und das bei strahlendem Sonnenschein und an einem der bislang heißesten Tage des Jahres!

Stephanie Stumph und Karen Webb: "Immer wieder schön, hier zu sein"

Ein frischer modischer Wind wehte dieses Mal durch die Veranstaltung, denn Partner der Events waren erstmals Krüger Dirndl sowie die Schuhfirma Lloyd. Schauspielerin Stephanie Stumph trug ein elegantes Dirndl mit Langarmbluse von "Krüger Dirndl". "Ich fand den kompletten Look einfach so schön, dass ich das unbedingt heute so anziehen wollte. Der Blick auf den See kühlt ab", meinte sie schmunzelnd. Sie kam mit ihrem Partner Florian Santner: "Wir haben eine Kinderbetreuung und somit heute mal Ausgang. Insofern freuen wir uns sehr, heute hier zu sein."

Rein in die Tracht und raus an den Tegernsee – so lautete das Motto auch für Karen Webb, die im zitronengelben Dirndl strahlte: "Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Und bei der Hitze freue ich mich auf ein kühles Bier, das ich sonst kaum trinke, und inspirierende Gespräche – im Schatten."

Söder-Tochter mit Freund beim "Almauftrieb" am Tegernsee

Im Blitzlichtgewitter standen vor allem auch Selina Söder und ihr Freund Raphael Netz, die auf Einladung von Noro Hoferer (CEO von Strenesse) und Daniela Giller (Magari International) kamen. Beide waren schon im Vorjahr dabei gewesen: "Es war so schön hier und hat richtig Spaß gemacht, so dass wir auch dieses Mal gerne wieder zum Tegernseer Almauftrieb gekommen sind. Das Wetter ist toll, man trifft viele nette Menschen und es macht großen Spaß, die Tracht wieder anzuziehen."

Selina Söder trug bereits eines der neuen Dirndl von "Strenesse". Reitdress oder Dirndl – worin fühlt sie sich wohler? "Für jeden Tag mag ich die Reithose natürlich lieber. Aber das Dirndl muss ab und zu sein: Es war früher mein absolutes Lieblingskleidungsstück, das ich bis heute immer noch sehr gerne trage."

"Wer einmal hier war, der weiß, warum er wieder kommt"

Die Veranstaltung konnte unter freiem Himmel bei strahlendem Sonnenschein stattfinden. "Wer einmal hier war, der weiß, warum er wieder kommt", so Gastgeber Philip Greffenius. "Wir haben scheinbar einen guten Draht zu Petrus, und das schon zum vierten Mal in Folge. Kaiserwetter! Ein rundum perfekter und gelungener Tag mit vielen wunderbaren Gästen und ausgelassener Stimmung." Greffenius sorgt, neben dem kommenden Wiesn-Event natürlich, auch wieder für ein Winter-Highlight: "Am 23. Januar 2027 findet der Almauftrieb in Kitzbühel im Rahmen des Hahnenkammrennens statt."

Glücklich über die Veranstaltung zeigten sich auch die Hausherren Michael und Clarissa Käfer: "Die Kulisse hier mit dem Tegernsee, den Booten sowie den Bergen im Hintergrund ist unschlagbar. Das Wetter spielt ebenfalls mit und es ist immerhin ein paar Grad kühler als in der Stadt." Eine Premiere war das Event für Eva O'Neill, die Schwiegermutter von Prinzessin Madeleine von Schweden, die in Begleitung von Anwalt Dr. Wolfgang Seybold kam. "Ich bin zum ersten Mal hier und liebe den Tegernsee", schwärmte sie.

Mariella Ahrens: "Almauftrieb ist die Krönung eines wundervollen Wochenendes"

Stammgast ist Trachten-Designerin Kinga Mathe: "Ich bin von Anfang an hier dabei und habe die Veranstaltung damals mit aus der Taufe gehoben. Seither bin ich immer gerne dabei. Für mich der Start in die Sommer-Trachtensaison." Für traditionelle und ausgelassene Stimmung sorgte die Band Bergluft. Philip Greffenius' Sohn Luke stand ab 19 Uhr an den Turntables und begeisterte die Gäste.

Vorzeigeunternehmerin Tijen Onaran schwärmte vom Event in höchsten Tönen: "Es ist schön, dass in einer Zeit, in der in Deutschland alle rumjammern, man endlich mal loslassen und feiern darf. Ein wunderbares Familientreffen." Schauspielerin Mariella Ahrens kam mit ihrem Partner Marco aus Berlin: "Wir sind eigens schon am Freitag aus Berlin gekommen, um den See zu genießen. Der Almauftrieb ist die Krönung eines wunderbaren Wochenendes." Ihre Tipps gegen die Hitze? "Viel Wasser trinken und Fächer in der Tasche. Mehr kann man nicht machen." Schlussendlich freuten sich die Gastgeber und alle Gäste über das erfolgreiche Event.