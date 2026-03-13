Aus Sorge um Mutter: Natascha Ochsenknecht greift zu drastischen Maßnahmen

Natascha Ochsenknecht sorgt sich um ihre Mutter. Mit nur einem Blick aufs Handy weiß sie immer, wo sich die 85-Jährige befindet. Was sagt Bärbel Wierichs zu den Überwachungsmaßnahmen ihrer Tochter?

Natascha Ochsenknecht (61) hat einen großen Beschützerinstinkt – vor allem, wenn es um ihre berühmten Kinder geht. Doch ihre Fürsorge hört längst nicht beim Nachwuchs auf. Aus großer Angst hat sie auch ihre Mutter immer genaustens im Blick. Ochsenknecht nutzt die moderne Technik und verfolgt Bärbel Wierichs auf Schritt und Tritt.

Geheime Maßnahmen: Natascha Ochsenknecht überwacht Mutter via GPS

"Die macht Quatsch, das ist ja das Problem", erzählt Natascha Ochsenknecht im Podcast " " über ihre Mama Bärbel Wierichs. "Meine Mutter geht feiern. Und kommt nachts nach Hause, oder macht die ganze Nacht durch und hängt dann irgendwo mit 85 rum." Dass Wierichs in hohem Alter das Partyleben genießt, bereite ihrer Tochter große Sorgen. Darum greife Natascha Ochsenknecht zu drastischen Maßnahmen und überwache ihre Mutter via GPS: "Ich guck manchmal wirklich, wenn ich sie telefonisch nicht erreiche, [aufs Handy, d. R.], und dann seh ich: Bärbel bewegt sich." Ochsenknecht, die in Berlin lebt, stellt klar: "Ich schaue: Wo bewegt sie sich?"

Natascha Ochsenknecht spricht Klartext: So reagiert Mutter auf GPS-Beichte

Für lange Zeit habe Bärbel Wierichs, die in Fulda wohnt, nicht gewusst, dass ihre Tochter sie genaustens im Blick behält. Doch im Dezember habe Ochsenknecht die geheime Überwachung gebeichtet: "Wo sie zu Weihnachten da war, hab ich gemeint: Mama, guck mal in mein Handy." Zuerst sei Wierichs nicht klar gewesen, was ihre Tochter mit der GPS-Funktion zeigen will. Ochsenknecht verriet: "Ich beobachte dich." Ihre Mutter habe anschließend gelacht. "Sie fand das total lustig."

Natascha Ochsenknecht und ihre Mutter Bärbel Wierichs im November 2025. © imago/Breuel-Bild

Partynächte und Tinder-Dates: Promi-Tochter hat alles im Blick

Bärbel Wieriechs sollte verstehen, dass ihre Tochter auf alles ein Auge hat. "Ich sagte: Ich weiß, wo du dich rumtreibst. Also wenn du jetzt auf Tinder bist und schleppst einen ab, ich sehe dann, in welcher Ecke du dich gerade rumtreibst. Ob du jetzt im Wald bist oder auf einem Parkplatz, ich sehe alles." Wie Ochsenknechts Mutter auf die Überwachungsbeichte reagierte? Wierichs nahm die GPS-Kontrollen ihrer Tochter überraschend gelassen. "Sie hat mir gesagt: Das geht dich nichts an. Aber du darfst gerne gucken."

Natascha Ochsenknecht sei bewusst, dass ihre Mutter sich ausleben darf, wie sie will. Doch im Notfall zu wissen, wo sich Wierichs befindet, beruhige die Unternehmerin.

Das Mutter-Tochter-Duo pflegt ein inniges Verhältnis. Wierichs hat auch zu ihren Enkelkindern Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne einen guten Draht, wie in der Reality-Serie "Diese Ochsenknechts" zu sehen ist. Am 21. April geht das Format mit einer fünften Staffel an den Start. Auch Bärbel Wierichs wird Teil der neuen Folgen sein.