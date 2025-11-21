"Aus heiterem Himmel": Münchner erhalten E-Mail von Prinzessin Kate mit überraschender Vorab-Info

Prinzessin Kate kehrt auf den roten Teppich zurück – und entscheidet sich für ein grünes Kleid der Münchner Designer Talbot und Runhof. Die beiden wurden von einer E-Mail aus dem Kensington-Palast überrascht...

Ein Auftritt voller Emotionen: Prinzessin Kate feierte vor der Royal Albert Hall ihr glamouröses Comeback nach der überstandenen Krebserkrankung auf dem roten Teppich. Schön, stark und anmutig präsentierte sich Kate vor den Fotografen und sorgte für Gänsehaut-Momente.

Royaler Ritterschlag für Münchner Designer

Wer Kates modischen Weg verfolgt, weiß: Die Prinzessin von Wales hat ihre Lieblings-Labels. Neben britischen Designern wie Alexander McQueen, Jenny Packham und Emilia Wickstead gefällt der 43-Jährigen offenbar auch das deutsche Designer-Label Talbot Runhof. Die beiden Münchner Designer Johnny Talbot und Adrian Runhof kleideten schon Hollywood-Stars ein und freuen sich jetzt über den royalen Ritterschlag.

Prinzessin Kate im Kleid von Talbot Runhof: Palast informierte vorab

Adrian Runhof verrät der AZ: "Am Mittwochabend kam aus heiterem Himmel eine E-Mail des Household of the Prince and Princess of Wales, die uns darüber informierte, dass Princess Catherine an diesem Abend ein Kleid unserer Marke tragen werde." Es war der erste direkte Kontakt zwischen Talbot Runhof und der künftigen britischen Königin. Runhof vermutet: "Sie muss das Kleid schon vor längerer Zeit bei einem unserer Modehäuser in London gekauft haben." Der Preis: 1.469 Pfund (rund 1.666 Euro). Zum grünen Samtkleid kombinierte Kate eine Clutch von Jenny Packham sowie Schmuck von Königin Mary (†1953).

Wow-Look: Prinzessin Kate begeistert in mit ihrem Comeback in London © imago/Avalon.red

Runhof schmunzelt: "Wir haben uns auf eine ereignisreiche Nacht eingestellt." Intensiv und aufregend sollte es für die Münchner tatsächlich werden: "Kurze Zeit später waren Social Media und Internet voll mit Bildern des Kleids und Erwähnungen unserer Brand." Kates Wow-Look ging viral. "Natürlich haben wir schon öfters erlebt, dass unsere Kreationen auf Prominenten landen, aber in dieser Intensität und Reichweite ist es etwas Besonderes", so Adrian Runhof stolz.

Kate und William: Das britische Thronfolger-Paar zeigt sich gutgelaunt © imago/Avalon.red

Was steckt hinter dem eleganten Samt-Dress? Runhof erklärt: "Das Kleid entspricht der typischen Talbot-Runhof-Handschrift, mit der wir komplexe Schnitt-Teile in weichen Drapés um den Körper schmiegen. Damit erreichen wir unsere sagenhafte Passform, die den Körper geschickt modelliert, die aber gleichzeitig komfortabel und sehr tragefreundlich ist. Der Style ist schon länger in der Kollektion und es gab ihn schon in den verschiedensten Materialien. In unserem leichten, elastischen Samt wirkt er jedoch am opulentesten, was sicher zu der grandiosen Wirkung ihres Auftritts beigetragen hat."

Ob Adrian Runhof und Johnny Talbot eines Tages Prinzessin Kate persönlich treffen werden? "Wenn wir eingeladen werden, besuchen wir sie sicher gerne. We will see", lacht Runhof.