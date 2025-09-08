Aus gesundheitlichen Gründen: Ian McKellen sagt Filmpremiere ab

Ian McKellen wollte auf "Nummer sicher gehen" und hat auf Anraten seiner Ärzte die Premiere seines neuen Films "The Christophers" beim Filmfest in Toronto verpasst.

Sir Ian McKellen (86) hat die Premiere seines neuen Films "The Christophers" beim diesjährigen Toronto Film Festival verpasst - auf Anraten seiner Ärzte. In einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft an das Publikum im Princess of Wales Theatre erklärte der Schauspieler am Sonntag: "Better sage than sorry" - besser auf Nummer sicher gehen.

McKellen, der in Steven Soderberghs neuem Werk an der Seite von Michaela Coel, James Corden und Jessica Gunning vor der Kamera steht, wandte sich mit einer Bitte an die Festivalgäste: "Wenn euch der Film gefällt, erzählt es bitte weiter. Darum geht es bei Festivals schließlich auch, oder?"

Aktueller Gesundheitszustand unklar

Über seinen aktuellen Gesundheitszustand verriet der "Herr der Ringe"-Star keine Details. Bereits im Juni 2024 war er jedoch für drei Tage im Krankenhaus, nachdem er während einer Aufführung des Stücks "Player Kings" im Londoner Noël Coward Theatre von der Bühne gestürzt war.

In einem späteren gestand McKellen, dass ihn der Unfall stark verunsichert habe: "Meine abgesplitterten Wirbel und mein gebrochener Arm sind noch nicht verheilt. Ich vermeide es, nach draußen zu gehen, weil ich Angst habe, dass mich jemand anrempelt."

An ein Ende seiner Schauspielkarriere denkt McKellen laut eigener Aussage aber noch lange nicht. "Ich muss mir immer wieder klarmachen, dass ich nicht zu alt bin, um zu spielen."

Darum geht es in "The Christophers"

"The Christophers" erzählt die Geschichte von Lori (Michaela Coel), die als Restauratorin und Food-Truck-Verkäuferin arbeitet und ein riskantes Angebot erhält: Im Auftrag der Erben des berühmten Malers Julian Sklar (Ian McKellen) soll sie unvollendete Werke des Künstlers vollenden - im Austausch gegen einen Anteil am Gewinn. Doch der Plan nimmt schon bald unerwartete Wendungen.