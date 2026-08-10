Die Schriftstellervereinigung der Münchner Turmschreiber will Rita Falk den Poetentaler verleihen. Doch die Autorin verschwindet plötzlich eilig. Was im Deutschen Theater vorgefallen ist...

Rita Falk ist die Autorin der beliebten "Eberhofer"-Krimireihe. Aus ihrer Feder stammen unter anderem die Bestseller "Winterkartoffelknödel", "Leberkäsjunkie" und "Gugelhupfgeschwader".

Mit ihrem dritten Ehemann Martin Trautmann stürmte Rita Falk (62, "Winterkartoffelknödel", "Leberkäsjunkie", "Gugelhupfgeschwader") am Freitagabend in den Silbersaal im Deutschen Theater, fragte nach der Künstler-Garderobe, bekam wohl nicht gleich Zutritt – und zack, war die geistige Mutter des "Eberhofer"-Kosmos verschwunden.

Eklat um "Eberhofer"-Autorin: Rita Falk nimmt Auszeichnung nicht entgegen – und flüchtet

Die Veranstalter der Verleihung des legendären Bayerischen Poetentalers, der seit 1961 jährlich an kunst- und kulturengagierte Persönlichkeiten und Einrichtungen von den Münchner Turmschreibern vergeben wird, hofften bis zum Schluss, dass sie wieder auftauchen und ihren Preis entgegennehmen würde. Dies war jedoch nicht der Fall…

Poetentaler-Fiasko: Rita Falk verlässt Verleihung vorzeitig

Poetentaler-Fiasko um Rita Falk! Der AZ liegt die liebevoll verfasste Laudatio von Melanie Arzenheimer vor. Darin heißt es unter anderem: "In der Hoffnung, dass in der kreativen Küche von Rita Falk noch viele humorvolle Leckerbissen, die man verschlingen möchte, angerührt, aufgekocht und bestens abgeschmeckt werden, verleihen die Münchner Turmschreiber ihr den Bayerischen Poetentaler!" Mit Wolfgang Oppler und Georg Eggers ist Melanie Arzenheimer Mitglied des Turmschreiber-Präsidiums.

Holt Rita Falk ihre Silbermedaille doch noch ab?

Wie geht es jetzt weiter mit der Star-Autorin und Auflagenmillionärin Falk (Band 14 namens "Fleischpflanzerl-Misere" erscheint im November)? Arzenheimer erklärte: "Bislang wissen wir noch nichts Näheres!" Man würde Falk eine Mail schicken und sie fragen, ob sie die begehrte Silbermedaille abholen möchte oder ob man sie ihr zusenden solle.

Meinungsstark: Rita Falk von Buchverfilmung einst enttäuscht

Rita Falk ist bekannt dafür, immer frei heraus zu sagen, was sie denkt. So kochte es 2023 gewaltig zwischen ihr und der Filmproduktionsfirma Constantin Film. Falk bemängelte, die Verfilmung der Folge "Rehragout-Rendezvous" weiche zu stark von ihrer literarischen Vorlage ab und sei "platt und trashy".

Inzwischen ist der Streit vom Tisch und man rührt wieder einträchtig im selben Süppchen. Am Montagabend feiert die zehnte Kino-Verfilmung – "Steckerlfischfiasko" – um Polizist "Franz Eberhofer" (gespielt von Sebastian Bezzel) ihre Premiere.

Poetentaler-Preisträger: Kabarettist Willy Astor zeigt stolz seine Medaille © imago/Lindenthaler

Den Poetentaler erhielten am Freitagabend Schriftstellerin Gunna Wendt, Wortakrobat und Kabarettist Willy Astor, Musikproduzent Manfred Eicher (respektive sein Vertreter Christian Stolberg, Pressesprecher von ECM Records) sowie die Musiker Florian Burgmayr und Michael Reiserer.

Münchner Turmschreiber verleihen Poetentaler

Im Publikum: Maler, Karikaturist und Turmschreiber Bernhard Prinz, der bei dieser Gelegenheit stolz auf sein Museum mit 80 Werken im Deutschen Theater hinwies. Zur süddeutschen Literatengilde zählen auch Ottfried Fischer, Friedrich Ani, Claudia Pichler, Ex-OB Christian Ude, Stadtschreiber W.A. Riegerhof, Josef Brustmann, Jörg Maurer, Jürgen Kirner und Moses Wolff.

Mit dem Poetentaler ausgezeichnet wurden unter anderem bereits Sigi Sommer, Walter Sedlmayr, Erni Singerl, Christine Neubauer, Professor Helmut Zöpfl, Lisa Fitz, Dr. Fritz Fenzl, Jutta Speidel, Eisi Gulp oder 2025 Sepp Maier, Brigitte Hobmeier und Thomas Grasberger.