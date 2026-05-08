In München hat der Film "Ein Münchner im Himmel – Der Tod ist erst der Anfang" glamouröse Premiere gefeiert. Mit dabei war auch Cathy Hummels, die sich auf dem roten Teppich direkt lang machte.

Die Promis feiern die Premiere von "Ein Münchner im Himmel" - und Cathy Hummels sorgt für Irritation auf dem roten Teppich.

BrauerPhotos/G.Nitschke 12 Die Promis feiern die Premiere von "Ein Münchner im Himmel" - und Cathy Hummels sorgt für Irritation auf dem roten Teppich.

Was war denn am Mittwochabend im Foyer des Mathäser Filmpalasts los? Während zahlreiche Promis sich auf der Premiere des Films "Ein Münchner im Himmel – Der Tod ist erst der Anfang" für die Fotografen in Pose warfen, lag Cathy Hummels plötzlich mitten auf dem roten Teppich. Wie ist es dazu gekommen?

Bei Münchner Premiere: Cathy Hummels plötzlich am Boden

Eigentlich war die Unternehmerin und Influencerin auf dem Event unterwegs, um Interviews mit Cast und Crew zu führen – doch plötzlich ging sie zu Boden. Sorgen musste man sich aber nicht, denn Cathy Hummels hatte keinen Schwächeanfall erlitten und war auch nicht gestürzt. Die 38-Jährige wollte sich damit offenbar das kreativste Fotomotiv des Abends sichern: Mit zum Gebet gefalteten Händen wurde sie liegend von einer Bekannten abgelichtet.

Mit ihrer Aktion sorgte Cathy Hummels nicht nur für Belustigung. Wie die AZ vor Ort beobachten konnte, waren einige Gäste irritiert und etwas peinlich berührt. Das schien die Influencerin allerdings wenig zu stören. "Unser Motto: Scheiss da nix, dann feit da nix", schrieb sie augenzwinkernd in ihrer Instagram-Story.

Cathy Hummels sorgt mit dieser Pose für Irritation. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Promis feiern Premiere von "Ein Münchner im Himmel"

Mit Michaela May, Maximilian Brückner, Heiner Lauterbach und Hannah Herzsprung ist die bayerische Kinokomödie "Ein Münchner im Himmel – Der Tod ist erst der Anfang" prominent besetzt. Das Star-Ensemble ließ sich mit Regisseur David Dietl, Sohn der verstorbenen Filmlegende Helmut Dietl, auf der Münchner Premiere feiern. Mit dabei waren auch Veronica Ferres mit Tochter Lilly Krug, Lara Mandoki und Maxi Schafroth.

Welche weiteren VIPs die Premiere von "Ein Münchner im Himmel – Der Tod ist erst der Anfang" verfolgten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.