Auflösung bei The Masked Singer: Welche Promis sind raus?

The Masked Singer ist zurück und bietet für Fans und Promi-Jury wieder jede Menge Rätselspaß. Welche VIPs stecken hinter den Masken, welche Promis sind raus? Gibt es große Überraschungen?

Obwohl Ruth Moschner bei "The Masked Singer" sehr oft den richtigen Riecher hat, welche Promis sich in den Kostümen verbergen, verzweifelt sie immer wieder an einzelnen Kandidaten. Ob es bei der neuen Staffel genauso läuft? Seit Samstag (16. Oktober) wird auf ProSieben wieder fröhlich über die VIP-Identitäten gerätselt. Lesen Sie hier, wer bislang ausgeschieden ist.

Masken und Kostüme bei "The Masked Singer": Welche Promis stecken dahinter?

Auch für die zweite "Masked Singer"-Staffel 2021 haben sich die Macher der Show wieder viele kreative Verkleidungen einfallen lassen. Mit dabei sind Masken wie Hammerhai, Mops, Chili, Stinktier, Teddy, Heldin, Axolotl und Phönix.

Zwei weitere Kostüme wurden in der ersten Live-Show enthüllt: Ein blaugrünes Fantasiewesen, das aus einer Mülltonne blinzelt, stellte Moderator Matthias Opdenhövel (51) als "Mülli Müller" vor. Das zweite Top-Secret-Kostüm war eine achtbeinige Raupe auf Rollschuhen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Neu ist außerdem ein Extra-Kostüm, welches nicht auf der Bühne zu sehen sein wird. Der Tiger tritt ausschließlich online auf und lediglich die Zuschauer dürfen via App über die Identität rätseln. Welche Promis sich in die "Masked Singer"-Kostüme trauen, ist natürlich zum größten Teil noch nicht bekannt, jedoch musste ein Promi die Show bereits verlassen.

Wer ist raus bei "The Masked Singer"? Tagesschau-Sprecher scheidet aus

"Tschüß" hieß es am Ende der ersten Live-Show für die "Chili": Der "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa verbarg sich hinter dem feuerroten Grinse-Kostüm. Seine Disco-Performance von "Can you feel it?" konnte stimmlich nicht überzeugen.

Wann wird die letzte Maske bei "The Masked Singer" enthüllt?

Ab dem 16. Oktober läuft die beliebte Show jeden Samstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Das Finale wird am 20. November gesendet, dann werden alle verkleideten Promis, die ihre Maske noch nicht fallen lassen mussten, enttarnt.