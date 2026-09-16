Auflösung bei "The Masked Singer" 2026: Wer ist raus? Schlagerstar enttarnt

Auf ProSieben startet wieder das fröhliche Promi-Raten, wenn verkleidete VIPs bei "The Masked Singer" 2026 ihr Glück versuchen. Welche berühmten Kandidaten stecken hinter den kreativen Masken? Die AZ gibt einen Überblick.

Die 13. Staffel von "The Masked Singer" startet am 16. September. Damit beginnt das Rätselraten um die geheimen Identitäten der Promis. Wer verbirgt sich hinter welcher Maske? Die AZ zeigt, welche VIPs enttarnt werden. Wer muss sich auf der Bühne demaskieren?

Kostüme und Masken bei "The Masked Singer" 2026: Welche Promis stecken darunter?

Die Show-Macher haben sich auch für die aktuelle "Masked Singer"-Staffel viele kreative Verkleidungen einfallen lassen. Seit Wochen wird über die geheimen Identitäten der Promis gerätselt.

Die teilnehmenden VIPs lassen sich kreative Lösungen einfallen, damit kein Verdacht auf sie fällt. Einige produzieren Beiträge und Storys für Instagram vor, um sie dann zum Zeitpunkt der Show zu posten. Somit gehen Fans davon aus, sie könnten nicht gleichzeitig auf der Bühne von "The Masked Singer" stehen. Es drohen übrigens saftige Vertragsstrafen, wenn man nicht verschwiegen ist und plappern würde.

"The Masked Singer": Matthias Opdenhövel moderiert die Show. © Joyn/Marc Rehbeck

Enttarnt: Wer ist bei "The Masked Singer" 2026 dabei?

Welche Promis sich in die "Masked Singer"-Kostüme trauen, ist anfangs natürlich immer ein großes Geheimnis– erst auf der Bühne lassen sie nach und nach ihre Masken fallen. Nach fünf Live-Shows, und fünf Masken-Auflösungen, folgt am 21. Oktober das Finale.

Erste Masken gefallen: Diese Promis wurden als Erste enttarnt

In der ersten Folge von "The Masked Singer" 2026 wurden am 16. September direkt zwei geheime Promis enttarnt. Hinter "Emily Wau" steckte Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson.

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Im Kostüm des "Bubbles" verbarg sich Schlagerstar Ben Zucker.

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Promis bei "The Masked Singer": Diese VIPs waren in der letzten Staffel 2024 dabei

Auch 2025 wurde bei "The Masked Singer" gesungen und gerätselt. Neun Promis trauten sich im vergangenen Jahr in die kreativen Kostüme. Mit dabei waren Meltem Kaptan, Pietro Lombardi, Wayne Carpendale, Amira Aly, Clemens Schick, "Evil" Jared Hasselhoff, Natalia Wörner, Brigitte Nielsen und Barbara Becker.