Auflösung bei "The Masked Singer" 2023: Wer ist raus?

Auf ProSieben ist wieder fröhliches Promi-Raten angesagt, denn die neue Staffel von "The Masked Singer" läuft im TV. Welche Promi-Kandidaten sind enttarnt und müssen ihre Masken fallen lassen? Die AZ zeigt die Auflösung der geheimen Identitäten der VIPs.

Moderator Matthias Opdenhövel präsentiert "The Masked Singer" 2023 in der achten Staffel

Die achte Staffel von "The Masked Singer" ist gestartet, das Rätselraten um die geheimen Identitäten der Promis geht wieder los. Wer verbirgt sich hinter welcher Maske, welche Promis trauen sich in den Kostümen auf die Bühne? Seit dem 1. April läuft die neue Ausgabe immer samstags auf ProSieben. Die AZ zeigt, welche VIPs bislang enttarnt wurden.

Masken und Kostüme bei "The Masked Singer": Welche Promis stecken dahinter?

Auch für die neue "Masked Singer"-Staffel 2023 haben sich die Macher der Show wieder viele kreative Verkleidungen einfallen lassen. Welche Masken dabei sind und welche VIPs dahinter vermutet werden, lesen Sie hier.

Vor allem in den sozialen Medien werden über die geheimen Identitäten der Promis gerätselt. Jedoch lassen sich die teilnehmenden VIPs kreative Lösungen einfallen, damit kein Verdacht auf sie fällt. Einige produzieren Beiträge und Storys für Instagram vor, um sie dann zum Zeitpunkt der Show zu posten. Somit gehen Fans davon aus, sie könnten nicht gleichzeitig auf der Bühne von "The Masked Singer" stehen. Wenn nämlich ein Teilnehmer verraten würde, dass er in der Sendung dabei ist, drohen harte Vertragsstrafen.

Ausgeschieden: Wer ist raus bei "The Masked Singer" 2023?

Welche Promis sich in die "Masked Singer"-Kostüme trauen, ist natürlich ein großes Geheimnis – erst auf der Bühne lassen sie nach und nach ihre Masken fallen.

Erste Show: Unter dem Känguru steckte Jan Josef Liefers

Zum Staffel-Auftakt am 1. April wurden drei weitere Kostüme vorgestellt: Die Diamantula, der Frotteefant und der Toast. Somit sind neun Masken 2023 dabei. Die restlichen Verkleidungen sind der Pilz, das Känguru, der Waschbär, das Seepferdchen, der Igel und der Schuhschnabel.

Das Känguru wurde in der ersten Folge von "The Masked Singer" rausgewählt. Darunter steckte Jan Josef Liefers. © ProSieben/Willi Weber

Als erster Prominente wurde Schauspieler Jan Josef Liefers rausgewählt. Er steckte unter dem Känguru. Die Jury rund um Ruth Moschner und Rea Garvey kamen dem TV-Star auf die Schliche, aber auch Götz Alsmann wurde unter dem Känguru vermutet. Auch die TV-Zuschauer tippten mehrheitlich auf den "Tatort"-Promi.

Schauspieler Jan Josef Liefers nachdem er die Känguru-Maske in der TV-Show "The Masked Singer" vom Kopf nehmen musste. © dpa/Rolf Vennenbernd

Promis bei "The Masked Singer": Diese VIPs waren in der letzten Staffel 2022 dabei

Die aktuelle Staffel von "The Masked Singer" ist bereits die Achte. Vergangenes Jahr trauten sich neun Promis in die kreativen Kostüme. Mit dabei waren Katja Burkard, Jutta Speidel, Thomas Hayo, Felix von Jascheroff, Armin Rohde, Leslie Clio, Rick Kavanian, Bürger Lars Dietrich und Daniel Donskoy.