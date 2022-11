Auflösung bei "The Masked Singer" 2022: Wer ist raus, wer gewinnt?

Die zweite Staffel von "The Masked Singer" 2022 begeistert wieder die Fans und Zuschauer. Welche Promi-Kandidaten wurden bislang enttarnt und mussten ihre Masken fallen lassen? Die AZ zeigt die Auflösung der geheimen Identitäten der VIPs. Am 5. November steigt das Finale.

Obwohl Ruth Moschner bei "The Masked Singer" sehr oft den richtigen Riecher hat, welche Promis sich in den Kostümen verbergen, verzweifelt sie immer wieder an einzelnen Kandidaten. Auch in der aktuellen Staffel 2022 war das der Fall. Seit dem 1. Oktober läuft die zweite Staffel dieses Jahres auf ProSieben. Die AZ zeigt, welche Promis unter welcher Maske bereits enthüllt wurden.

Masken und Kostüme bei "The Masked Singer": Welche Promis stecken dahinter?

Auch für die neue "Masked Singer"-Staffel 2022 haben sich die Macher der Show wieder viele kreative Verkleidungen einfallen lassen. Welche Masken dabei sind und welche VIPs dahinter vermutet werden, lesen Sie hier.

Vor allem in den sozialen Medien werden über die geheimen Identitäten der Promis gerätselt. Jedoch lassen sich die teilnehmenden VIPs kreative Lösungen einfallen, damit kein Verdacht auf sie fällt. Einige produzieren Beiträge und Storys für Instagram vor, um sie dann zum Zeitpunkt der Show zu posten. Somit gehen Fans davon aus, sie könnten nicht gleichzeitig auf der Bühne von "The Masked Singer" stehen. Sollte ein Teilnehmer jedoch verraten, dass er in der Sendung dabei ist, drohen harte Vertragsstrafen.

Ausgeschieden: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Welche Promis sich in die "Masked Singer"-Kostüme trauen, ist natürlich nicht vorab bekannt, erst auf der Bühne müssen sie nach und nach ihre Masken fallen lassen.

"The Masked Singer": Armin Rohde steckt hinter der Maske von Goldi

Halbfinale bei "The Masked Singer" 2022: Für Goldi hat es nicht gereicht, in der Show wurde die geheime Identität des Promis enthüllt und die Maske wurde fallen gelassen. In dem Kostüm verbarg sich Schauspieler Armin Rohde.

Schauspieler Armin Rohde wurde im Halbfinale von "The Masked Singer" als Goldi enttarnt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Black Mamba ist raus: Felix von Jascheroff bei "Masked Singer" dabei

Gegen das Goldie hatte die Black Mamba keine Chance. Sie erhielt am 22. Oktober die wenigsten Stimmen und musste ausscheiden. Am Ende wurde das große Geheimnis gelüftet: Hinter der Maske steckte Ex-GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff.

Felix von Jascheroff bekam in seinem Schlangenoutfit nur schwer Luft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Maske enttarnt: Wer war die Pfeife?

In der dritten Ausgabe mussten die Black Mamba und die Pfeife zittern. Schlussendlich musste die Pfeife sich geschlagen geben. Während Gast-Jurorin Yvonne Catterfeld auf Sami Khedira tippte, waren sich Gast-Juror Ross Antony und das Publikum einig, dass Jimi Blue Ochsenknecht unter der Maske stecken muss. Doch nur Ruth Moschner lag korrekt: unter dem Kostüm war Creative Director und Ex-GNTM-Juror Thomas Hayo.

Thomas Hayo, Creative Director, stand als Figur "Die Pfeife" in der Pro-Sieben-Show "The Masked Singer" auf der Bühne. © Rolf Vennenbernd (dpa)

Maske gefallen: Dieser Promi steckte hinter dem Walross

Der zweite geheime Promi-Kandidat bei "The Masked Singer" 2022 wurde enttarnt und musste die Maske fallen lassen: Im Walross-Kostüm steckte Jutta Speidel.

Jutta Speidel, Schauspielerin, steht als Figur "Das Walross" in der ProSieben-Show "The Masked Singer" auf der Bühne. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Brokkoli ist ausgeschieden: Dahinter verbarg sich Katja Burkard

Für den Brokkoli haben in der ersten Folge (1. Oktober) zu wenig Zuschauer angerufen. Auf der Bühne musste daher die Kostümierung fallen gelassen und die wahre Identität enthüllt werden. Dahinter verbarg sich niemand geringeres als Katja Burkard.

Katja Burkard musste als erster Promi die Maske fallen lassen. Sie verkleidete sich als Brokolli. © Rolf Vennenbernd/dpa

Promis bei "The Masked Singer": Diese VIPs waren in der ersten Ausgabe 2022 dabei

Die aktuelle Staffel von "The Masked Singer" ist nicht die erste des Jahres. Bereits im Februar und März trauten sich zehn Promis in die kreativen Kostüme. Mit dabei waren Jeannine Michaelsen, Cherno Jobatey, Paul Potts, Joana Zimmer, Rúrik Gíslason, Jasna Fritzi Bauer, Nora Tschirner, Jeanette Biedermann, Mark Keller und Ella Endlich.