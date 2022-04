Auflösung bei "The Masked Singer" 2022: Wer ist raus, welcher Promi ist der Gewinner?

"The Masked Singer" 2022 begeisterte wieder die Fans und Zuschauer. Welche Promi-Kandidaten wurden enttarnt und mussten ihre Masken fallen lassen? Die AZ zeigt die Auflösung der geheimen Identitäten der VIPs.

Rolf Vennenbernd/dpa 12 Erste Enthüllung: Jeannine Michaelsen, Moderatorin, stand als Brilli in der Prosieben-Show "The Masked Singer" auf der Bühne.

Obwohl Ruth Moschner bei "The Masked Singer" sehr oft den richtigen Riecher hat, welche Promis sich in den Kostümen verbergen, verzweifelt sie immer wieder an einzelnen Kandidaten. Ob es bei der Staffel 2022 genauso lief? Am Samstag (23. März) lief das Finale auf ProSieben. Die AZ zeigt, welche Promis unter welcher Maske enthüllt wurden.

Masken und Kostüme bei "The Masked Singer": Welche Promis stecken dahinter?

Auch für die neue "Masked Singer"-Staffel 2022 haben sich die Macher der Show wieder viele kreative Verkleidungen einfallen lassen. Ein Kostüm wurde sogar von einem Fan designt. Welche Masken dabei waren und welche VIPs dahinter vermutet wurden, lesen Sie hier.

Vor allem in den sozialen Medien wurde über die geheime Identität der Promis gerätselt. Jedoch ließen sich die teilnehmenden VIPs kreative Lösungen einfallen, damit kein Verdacht auf sie fiel. Einige produzieren Beiträge und Storys für Instagram vor, um sie dann zum Zeitpunkt der Show zu posten. Somit dachten Fans, sie könnten nicht gleichzeitig auf der Bühne von "The Masked Singer" stehen. Sollte ein Teilnehmer jedoch verraten, dass er in der Sendung dabei ist, drohten harte Vertragsstrafen.

Ausgeschieden: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Welche Promis sich in die "Masked Singer"-Kostüme trauten, war natürlich nicht bekannt, erst auf der Bühne mussten sie nach und nach ihre Masken fallen lassen.

Panne im "Masked Singer"-Finale: Gewinnerin fällt vor Enthüllung Maske runter

Überraschender Moment in der Finalsendung von "The Masked Singer" 2022: Bei der Verkündung, welcher Promi die Show gewonnen hatte, rutschte dem Zebra plötzlich die Maske runter. Allerdings sollte zuerst der Zweitplatzierte, der Dornteufel, seine wahre Identität enthüllen. Zum Glück schwenkte die Kamera rechtzeitig weg und niemand konnte einen Blick auf das Gesicht des Promis werfen.

Der Kopf der siegreichen Figur "Das Zebra" ist aus Versehen vor der Enthüllung vom Kopf gefallen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"The Masked Singer"-Sieger 2022 steht fest: Ella Endlich gewinnt als Zebra die Show

Das Zebra konnte sich gegen alle Kostüme und Promis bei "The Masked Singer" 2022 durchsetzen und die Show gewinnen. Es war Sängerin Ella Endlich.

Ella Endlich wurde von den Zuschauern zur Gewinnerin von "The Masked Singer" 2022 gekürt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zweiter Platz bei "The Masked Singer" 2022: Mark Keller war als Dornteufel verkleidet

Der Dornteufel ist knapp am Sieg der beliebten Rate-Show vorbeigeschrammt. Doch er konnte sich nicht gegen das Zebra durchsetzen und belegt damit den zweiten Platz für die Staffel 2022. Hinter der Maske steckte Schauspieler Mark Keller.

Zweiter Platz im Finale von "The Masked Singer" belegte Schauspieler Mark Keller. © Rolf Vennenbernd/dpa

"The Masked Singer"-Discokugel ist raus: Hinter der Maske steckte Jeanette Biedermann

Der zweite verkleidete Teilnehmer im Finale von "The Masked Singer" 2022 ist raus. Für die Discokugel riefen zu wenige Zuschauer an, die Maske ist gefallen. Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann hatte sich in das Kostüm geworfen.

Im Finale flog Jeanette Biedermann als Discokugel raus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Finale gescheitert: Nora Tschirner als Ork enttarnt

Als erster Final-Kandidat bei "The Masked Singer" 2022 ist der Ork ausgeschieden. Mit Spannung erwarteten Zuschauer und Jury die wahre Identität des verkleideten Promis. Hinter der Maske verbarg sich Nora Tschirner. Mit ihrem Gesang auf Italienisch, Türkisch und Isländisch überraschte die Schauspielerin in der Show.

Überraschung bei "The Masked Singer": Nora Tschnirner hatte im Kostüm des Ork niemand vermutet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seestern ist rausgewählt: Unter dem Kostüm steckte Jasna Fritzi Bauer

Der Einzug ins Finale ist dem Seestern nicht gelungen. Er und der Gorilla hatten im Halbfinale (16.4.) die wenigsten Voting-Stimmen bekommen und wurden von den Zuschauern rausgewählt. Unter dem Seestern verbarg sich Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer. Die 33-Jährige ist seit 2021 Bremer "Tatort"-Kommissarin. Ins Finale eingezogen sind das Zebra, die Discokugel, der Ork und der Dornteufel.

"Tatort"-Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer war der Seestern © dpa/Thomas Banneyer

Halbfinal-Rauswurf: Rúrik Gíslason war der Gorilla

Der Gorilla musste im Halbfinale am 16.4. als Erster seine Maske nehmen. Er schied aus. Unter dem Kostüm verbarg sich der ehemalige isländische Fußballer Rúrik Gíslason.

Schön wild: Rúrik Gíslason war bei "Masked Singer" der Gorilla © ProSieben/Willi Weber

Enthüllung bei "The Masked Singer": Dieser Promi steckte im Galax'Sis-Kostüm

Das Kandidatenfeld bei "The Masked Singer" 2022 lichtet sich allmählich Auch in Folge vier hat ein verkleideter Promi seine Maske fallen lassen. Im Kostüm von Galax'Sis steckte Joana Zimmer. Das Besondere an ihrem Auftritt: Die Sängerin ist von Geburt an blind.

Joana Zimmer, Sängerin, wurde als "Galax'Sis" enthüllt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wer war der Koala bei "The Masked Singer"?

Show-Aus in der dritten Ausgabe der aktuellen Staffel: Der Koala erhielt die wenigsten Stimme und lüftete das Geheimnis. Es war Paul Potts! Der britische Tenor wurde 2007 durch seinen Sieg beim englischen "Supertalent" bekannt. "Was für eine Ehre", so Masked-Jurorin Ruth Moschner über den international Star.

Als Koala stand der internationale Star Paul Potts auf der Bühne. © dpa/Rolf Vennenbernd

Cherno Jobatey lässt Maske fallen: Er war die Möwe

Zweite Folge, zweite Enthüllung: Wieder musste ein Promi seine wahre Identität bei "The Masked Singer" 2022 enthüllen. Als Möwe verkleidete sich Cherno Jobatey.

Cherno Jobatey, Moderator, wurde in Folge Zwei als "Die Möwe" enttarnt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits in der ersten Folge der beliebten Show musste sich ein verkleideter Promi seiner Maske entledigen. Für Brilli haben zu wenige Zuschauer angerufen. Dahinter verbarg sich niemand Geringeres als Jeannine Michaelsen.