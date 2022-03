Auflösung bei "The Masked Singer" 2022: Wer ist raus?

"The Masked Singer" 2022 begeistert wieder die Fans und Zuschauer. Welche Promi-Kandidaten wurden enttarnt und mussten ihre Masken fallen lassen? Die AZ zeigt die Auflösung der geheimen Identitäten der VIPs.

Obwohl Ruth Moschner bei "The Masked Singer" sehr oft den richtigen Riecher hat, welche Promis sich in den Kostümen verbergen, verzweifelt sie immer wieder an einzelnen Kandidaten. Ob es bei der aktuellen Staffel 2022 genauso läuft? Am Samstag (19. März) startete auf ProSieben die neue Staffel der prominent besetzten Rate-Show. Die AZ zeigt, welche Promis unter welcher Maske bislang enthüllt wurden.

Masken und Kostüme bei "The Masked Singer": Welche Promis stecken dahinter?

Auch für die neue "Masked Singer"-Staffel 2022 haben sich die Macher der Show wieder viele kreative Verkleidungen einfallen lassen. Ein Kostüm wurde sogar von einem Fan designt. Welche Masken dabei sind und welche VIPs dahinter vermutet werden, lesen Sie hier.

Vor allem in den sozialen Medien wird über die geheime Identität der Promis gerätselt. Jedoch lassen sich die teilnehmenden VIPs kreative Lösungen einfallen, damit kein Verdacht auf sie fällt. Einige produzieren Beiträge und Storys für Instagram vor, um sie dann zum Zeitpunkt der Show zu posten. Somit denken Fans, sie könnten nicht gleichzeitig auf der Bühne von "The Masked Singer" stehen. Sollte ein Teilnehmer jedoch verraten, dass er in der Sendung dabei ist, könnten harte Vertragsstrafen drohen.

Ausgeschieden: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Welche Promis sich in die "Masked Singer"-Kostüme trauen, ist natürlich nicht bekannt, erst auf der Bühne müssen sie nach und nach ihre Masken fallen lassen.

Brilli enttarnt: Hinter der "The Maske Singer"-Maske steckte Jeannine Michaelsen

Bereits in der ersten Folge der beliebten Show musste sich ein verkleideter Promi seiner Maske entledigen. Für Brilli haben zu wenige Zuschauer angerufen. Dahinter verbarg sich niemand Geringeres als Jeannine Michaelsen.

Jeannine Michaelsen, Moderatorin, steht als Brilli in der Prosieben-Show "The Masked Singer" auf der Bühne. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wann wird die letzte Maske bei "The Masked Singer" enthüllt?

Seit dem 19. März wird die beliebte Show jeden Samstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Das Finale läuft am 23. April, dann werden alle verkleideten Promis, die ihre Maske noch nicht fallen lassen mussten, enttarnt.