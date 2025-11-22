Auflösung bei "Masked Singer" 2025: Wer raus und enttarnt ist als Quietsch

Auf ProSieben ist wieder fröhliches Promi-Raten angesagt und die zwölfte Staffel von "The Masked Singer" startet im TV. Welche Promi-Kandidaten werden enttarnt Die AZ gibt einen Überblick.

Die zwölfte Staffel von "The Masked Singer" startete am 8. November. Seitdem läuft das Rätselraten um die geheimen Identitäten der Promis. Wer verbirgt sich hinter welcher Maske? Die AZ zeigt, welche VIPs bereits enttarnt wurden?

Masken und Kostüme bei "The Masked Singer" 2024: Welche Promis stecken dahinter?

Auch für die aktuellste "Masked Singer"-Staffel haben sich die Macher der Show wieder viele kreative Verkleidungen einfallen lassen. Vor allem in den sozialen Medien wird über die geheimen Identitäten der Promis gerätselt.

Jedoch lassen sich die teilnehmenden VIPs kreative Lösungen einfallen, damit kein Verdacht auf sie fällt. Einige produzieren Beiträge und Storys für Instagram vor, um sie dann zum Zeitpunkt der Show zu posten. Somit gehen Fans davon aus, sie könnten nicht gleichzeitig auf der Bühne von "The Masked Singer" stehen. Wenn ein Teilnehmer verraten sollte, dass er in der Sendung dabei ist, drohen harte Vertragsstrafen.

Enttarnt: Wer ist bei "The Masked Singer" 2025 dabei?

Welche Promis sich in die "Masked Singer"-Kostüme trauen, ist natürlich immer ein großes Geheimnis – erst auf der Bühne lassen sie nach und nach ihre Masken fallen.

Quietsch scheidet am 22. November aus: Kostüm abgewählt und Promi enttarnt

Eggie musste ebenfalls zittern, doch die Zuschauer wählten das Kostüm eine Runde weiter. Ausscheiden musste am 22. November Quietsch.

Auf Quietsch sind viele Fans von "The Masked Singer" sehr gespannt. © Joyn/Willi Weber

Welcher Promi steckte unter der Maske? Es war Schauspielerin Natalia Wörner. Weder Jury noch die Mehrheit der Zuschauer erkannten die Stimme des TV-Stars. Die 58-Jährige war mehrere Jahre lang mit dem einstigen Außenminister Heiko Maas (SPD) liiert. 2023 gaben die beiden die Trennung bekannt.

Die gebürtige Stuttgarterin Natalia Wörner war Quietsch. © Soeren Stache/dpa

15. November: Kiss muss Maske fallen lassen

Nach dem Smiley, hinter dem sich Barbara Becker versteckte, musste am 15. November ein weiterer VIP seine wahre Identität enthüllen. Für Kiss gingen nicht genug Anrufe ein, damit war das Show-Aus besiegelt. Dahinter verbarg sich Hollywoodstar Brigitte Nielsen.

Brigitte Nielsen stand als Kiss auf der Bühne. © Joyn/Willi Weber

Erste Enthüllung am 8. November: Hinter Smiley steckte Barbara Becker

Bei "The Masked Singer" ging es direkt in der ersten Folge für die Kandidaten um alles. Ein Promi konnte bei den Zuschauern nicht überzeugen und musste am Samstagabend (8. November) seine Identität preisgeben. Im Kostüm Smiley hatte sich Barbara versteckt.

Die erste Maske bei "The Masked Singer" 2025 ist gefallen: Hinter Smiley steckte Barbara Becker. © Rolf Vennenbernd/dpa

Promis bei "The Masked Singer": Diese VIPs waren in der letzten Staffel 2024 dabei

Auch 2024 wurde bei "The Masked Singer" gesungen und gerätselt. Zehn Promis trauten sich im vergangenen Jahr in die kreativen Kostüme. Mit dabei waren Ex-Handballer Pascal "Pommes" Hens, Moderatorin Madita van Hülsen, Kabarettistin Maren Kroymann, Sänger Lou Bega, Schauspielerin Jessica Schwarz, TV-Star Mimi Fiedler, Rapper Eko Fresh, Ex-"Monrose"-Star Mandy Capristo, Sänger Joris und "The Voice of Germany"-Star Leonie Greiner.