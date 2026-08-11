Auf Tuchfühlung mit "Rosenheim-Cops"-Kollege: Karin Thaler zeigt privates Foto

Diesen beiden "Rosenheim-Cops"-Kollegen verstehen sich wohl auch abseits der Dreharbeiten bestens. Karin Thaler und Max Müller kennen sich seit Jahrzehnten. Jetzt hat die "Marie Hofer"-Darstellerin ihr privates Fotoalbum durchforstet und einen besonderen Schnappschuss veröffentlicht.

Da scheinen sich zwei gesucht und gefunden zu haben. Seit der ersten Folge stehen Karin Thaler (61) und Max Müller (61) für "Die Rosenheim-Cops" gemeinsam vor der Kamera. Nach diversen Ausstiegen – Marisa Burger, Christian K. Schaeffer und Isabel Mergl haben die Serie erst kürzlich verlassen – sind die beiden die einzig verbliebenen Schauspieler aus der Originalbesetzung. Wie eng die Beziehung zu ihrem Kollegen ist, hat die "Marie Hofer"-Darstellerin nun in einem Foto gezeigt.

Karin Thaler im Pool mit "Rosenheim-Cops"-Star

"Hab einen kleinen Schatz gefunden", schreibt Karin Thaler in den sozialen Medien. Auf einem Bild zeigt sich die 61-Jährige ganz innig mit Max Müller. "Herr Michi und Frau Marie beim Planschen", scherzt sie über den Schnappschuss aus einem Pool.

Die beiden Stars aus "Die Rosenheim-Cops" scheinen eine ganz besondere Verbindung zueinander zu haben, wie auch Müller bereits bestätigt hat.

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Max Müller schwärmt im AZ-Gespräch von Kollegin

"Ich habe die Karin Thaler wirklich in mein Herz geschlossen und das seit 26 Jahren, wir sind ja beide von Anbeginn an dabei", sagte Max Müller vor wenigen Wochen der AZ. "Sie hat einen wunderbaren, unglaublich dreckigen Humor. Wir haben viel Gaudi miteinander." Vor allem schätzt der "Michi Mohr"-Star die Professionalität seiner guten Freundin: "Sie versucht nicht, sich interessant zu machen, und ist immer bestens vorbereitet, sie geht mit vollem Einsatz in jede Szene."

Seit der ersten Folge bei "Die Rosenheim-Cops" dabei: Karin Thaler, Max Müller und Marisa Burger. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Affäre mit Schauspieler: Karin Thaler spricht Klartext

Romantische Gefühle gibt es zwischen den beiden "Rosenheim-Cops"-Stars aber nicht, immerhin sind beide in festen Händen. Früher war Karin Thaler etwas wilder unterwegs und packte in ihrem Buch "Stark, weil ich stark sein musste" über eine Affäre mit einem Kollegen aus. 1992 verguckte sie sich bei den Dreharbeiten zu "Ein Engel für Felix" in Schauspieler Sascha Hehn. Im Interview mit der AZ verriet Thaler im April 2026 dazu: "Die eineinhalb Jahre mit dem Sascha waren für mich eine positive Zeit nach meiner unglücklich verlaufenen ersten Liebe, er hat mein Selbstwertgefühl gesteigert, ich habe mich mit ihm wohlgefühlt, er hat mir gutgetan."

Heute hat Karin Thaler keinen Kontakt mehr zu Sascha Hehn. Zu Max Müller wird die 61-Jährige wohl noch lange ein gutes Verhältnis haben, denn die beiden stehen auch für die neue Staffel "Die Rosenheim-Cops" gemeinsam vor der Kamera.