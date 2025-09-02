Auf Instagram: Herzogin Meghan zeigt Archie und Lilibet

In der Netflix-Show "With Love, Meghan" sind sie zwar nicht zu sehen, am Set waren Archie und Lilibet aber offenbar schon. Das zeigt ihre Mutter Meghan nun auf Instagram.

Herzogin Meghan (44) hat seltene Fotos ihrer beiden Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) geteilt. Die beiden der 44-Jährigen zu sehen, mit dem sie den Fans einen Blick hinter die Kulissen der zweiten Staffel der Netflix-Show "With Love, Meghan" gewährt.

Archie und Lilibet sind die Stars hinter den Kulissen

Meghan hat dafür eine Reihe von Fotos gepostet, die verschiedene Momente während der Dreharbeiten zu ihrer Lifestyle-Serie zeigen. Auf einem Schnappschuss sehen Archie und Lilibet ihrer Mutter beim Dreh einer Folge über einen Monitor zu. Auf einem weiteren Bild spielt die kleine Lili auf einem Regiestuhl, gekleidet in einen rosa Pullover und eine blaue, gepunktete Hose. Ein weiteres Foto vom Set zeigt Archie, im roten Shirt, mit einer Filmklappe. Das Gesicht der Kinder ist nicht zu erkennen.

Auch Meghans Ehemann Prinz Harry (40), von dem die Kinder die roten Haare geerbt haben, posiert zusammen mit seiner Frau und einem Gaststar der Show, Clare Smyth (46), auf einem Bild. Smyth war 2018 für das Hochzeitsessen des royalen Paares zuständig. Das letzte Foto zeigt eine Playlist von "With Love, Meghan".

Lilibet war gerade erst auf Instagram zu sehen

In der zweiten Staffel der Netflix-Show, die Ende August veröffentlicht wurde, haben Harry und die Kinder keinen Auftritt. Herzogin Meghan hat aber schon vor wenigen Tagen einen seltenen Einblick in das Leben ihrer Tochter Lilibet in der Sussex-Villa in Montecito gegeben.

In einem süßen Clip, den Meghan in ihren Instagram-Storys geteilt hat, betrachtet und küsst die vierjährige Lilibet ein Porträt des Familienhundes Guy, der Anfang dieses Jahres verstorben ist. Die Herzogin von Sussex verriet dazu, dass das Schwarz-Weiß-Foto des Haustiers ein Geschenk von Prinz Harry war. Das große Bild war mit Geschenkband verziert an einen Küchenschrank gelehnt.