"Die Rosenheim-Cops": Dieter Fischer nimmt Abstand zu seiner Rolle

Unter Krimi-Fans ist Dieter Fischer vor allem für seine Paraderolle aus "Die Rosenheim-Cops" bekannt. Doch im AZ-Gespräch distanziert sich der Schauspieler von seiner Figur "Anton Stadler". Was steckt dahinter?

Mit seiner grummeligen, aber doch herzlichen Art hat sich der "Die Rosenheim-Cops"-Kommissar in die Herzen vieler ZDF-Zuschauer gespielt. Dieter Fischer verkörpert den Polizeibeamten "Anton Stadler" seit 2011. Während dieser vor der Kamera etwas griesgrämig daherkommt, erscheint der Schauspieler im Privatleben ganz anders. Die Unterschiede zwischen seiner Rolle und seiner wahren Person hat er jetzt im AZ-Gespräch verraten.

Dieter Fischer über "Anton Stadler": "Die Körperlichkeit haben wir gemein"

Viele Schauspieler schöpfen bei der Arbeit an einer Rolle gerne aus ihren eigenen Erfahrungen und versuchen, Gemeinsamkeiten mit ihrem echten Leben zu finden. Für Dieter Fischer ist das am Set von "Die Rosenheim-Cops" etwas anders. "Wir sind beides leidenschaftliche Bayern", sagt er der AZ über die Verbindung zu "Anton Stadler". Augenzwinkernd fügt er hinzu: "Die Körperlichkeit haben wir natürlich auch gemein."

Weitere Parallelen scheint es zwischen dem Schauspieler und seiner TV-Figur nicht zu geben. Zu den Unterschieden betont Dieter Fischer: "Der Stadler ist grantiger, geiziger und mürrischer als ich." Um dem Charakter "Anton Stadler" noch mehr Leben einzuhauchen, hat sich der 54-Jährige noch ein kleines Detail einfallen lassen, das er über die Jahre geheim hielt: "Der Anton Stadler hatte noch nie, in keiner einzigen Einstellung, die Hände in den Hosentaschen." Damit grenzt er sich ebenfalls von seiner Rolle ab, denn als Privatperson trägt er die Hände sehr wohl ab und an in den Hosentaschen.

Dieter Fischer mit "Rosenheim-Cops"-Kollegin Ursula Maria Burkhart. © imago/Lindenthaler

Erfolgsrezept der "Rosenheim-Cops": "Haben eine Riesen-Gaudi"

In "Die Rosenheim-Cops" ermittelt Dieter Fischer entweder mit Igor Jeftic oder Michaela Weingartner an seiner Seite – aktuell bereits in der 25. Staffel. Wie erklärt er den unglaublichen Erfolg der Serie? Das liege ihm zufolge vor allem an dem Ensemble, welches seit Jahrzehnten gut eingespielt sei. "Da entsteht ein Mehrwert, den man sich mit einem neueren Ensemble nicht kaufen kann. Es braucht Zeit, bis ein Team eingespielt ist. Bei den 'Rosenheim-Cops' sind wir uns alle grün, wir schätzen uns und haben eine Riesen-Gaudi. Dieser Blütenstaub – so bezeichnen wir das – überträgt sich auf das Produkt. Ich glaube, das ist ein Teil des großen Erfolges."